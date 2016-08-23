明年年底前基本形成国企违规经营投资责任追究制度--中国国务院

路透北京8月23日 - 中国国务院周二表示，目标在2017年年底前，国有企业违规经营投资责任追究制度和责任倒查机制基本形成，责任追究的范围、标准、程序和方式清晰规范，以落实国有资本保值增值责任，完善国有资产监管，防止国有资产流失。

中国政府网刊登国务院办公厅“关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见”，2020年年底前，全面建立覆盖各级履行出资人职责的机构及国有企业的责任追究工作体系，对相关责任人及时追究问责。

意见指出，国企经营管理人员责任追究范围有，集团管控方面，所属子企业发生重大违纪违法问题，造成重大资产损失，影响其持续经营能力或造成严重不良后果等。

在转让产权、上市公司股权和资产方面，要追究问责的情形包括，未按规定履行决策和审批程序或超越授权范围转让；组织提供和披露虚假信息，操纵中介机构出具虚假财务审计、资产评估鉴证结果；违反相关规定和公开公平交易原则，低价转让企业产权、上市公司股权和资产等。

投资并购方面，包括投资并购未按规定开展尽职调查，或尽职调查未进行风险分析等，存在重大疏漏；财务审计、资产评估或估值违反相关规定，或投资并购过程中授意、指使中介机构或有关单位出具虚假报告；投资合同、协议及标的企业公司章程中国有权益保护条款缺失，对标的企业管理失控；投资参股后未行使股东权利，发生重大变化未及时采取止损措施等。

风险管理方面要追责的有，内控及风险管理制度缺失，内控流程存在重大缺陷或内部控制执行不力；对经营投资重大风险未能及时分析、识别、评估、预警和应对；过度负债危及企业持续经营，恶意逃废金融债务；瞒报、漏报重大风险及风险损失事件，指使编制虚假财务报告，企业账实严重不符等。

意见称，将根据资产损失程度、问题性质等，对相关责任人采取组织处理、扣减薪酬、禁入限制、纪律处分、移送司法机关等方式处理。

国资委副主任张喜武此前表示，今年在原来基础上还要进一步推进中央企业重组工作，成熟一户推进一户；并加快僵尸企业重组整合和市场出清，初步考虑用三年时间完成处置345户僵尸企业任务，煤炭和钢铁的产量也将用两年时间压缩产能10%。（完）

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