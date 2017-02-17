上海国资委今年推动2-3家集团整体上市或核心资产上市--报载

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海2月17日 - 中国证券报周五报导，上海市国资委明确今年工作要点，包括推动2-3家企业集团整体上市或核心业务资产上市，功能类、公共服务类企业中的竞争性业务资产，利用现有上市平台引入各类资本，提高资源配置效率和公共服务能力。
在《上海市国资委2017年工作要点》中，上海国资委明确提出要深化产融结合服务实体经济，以振兴实体经济为导向，建立和完善产业集团与金融企业之间长效、多元、高效的产融结合模式，搭建沟通平台，分类协调推进。
2017年上海将全力深化改革攻坚，力争在国资国企改革重要领域和关键环节取得新突破。今年上海国资委将着力推进企业上市，发展混合所有制经济；推进10家符合条件的混合所有制企业试点员工持股。
上海将力争持续提高上市公司整体质量，已实现核心业务资产上市且各项指标符合整体上市标准的企业，加快调整管理体制，实现管理重心与资产结构融合。上海提出放大资本市场正向效应，推动境内外优质资源主动对接资本市场，支持国有股东和上市公司通过证券市场进行股权运作、债券市场直接融资、产权市场盘活存量等方式提高资产收益。
为优化国资布局，上海国资委2017年将继续实施开放性市场化联合重组。将完善市属国有企业投资监管办法，力争国资在战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、基础设施和民生保障领域的集中度达到80%。围绕产业链、价值链、创新链，指导企业推进实施一批开放性市场化联合重组项目，支持有条件的企业制定“走出去”专项规划，主动融入“一带一路”战略布局，加强境外投资管理。
另外，上海还明确2017年进一步健全完善国资运营平台运作机制和配套制度。上海将深化平台公司改革，加强平台公司工作的前瞻性研究。将制定平台公司三年（中期）滚动计划；推动新的一批流动性强、市场价值大的国企股权进入国资流动平台；组合运用协议转让、大宗交易、股权划转、发行可交换债等方式，盘活存量资产。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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