恒天集团将与国机集团重组 中国央企整合再获推进

路透上海11月11日 - 中国中央企业整合再获推进，经纬纺机(000666.SZ)、凯马B(900953.SS)周五分别公告称，实际控制人中国恒天集团与中国机械工业集团签署重组协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团。

交易完成后，中国恒天将成为国机集团的全资子公司，而两家上市公司的最终实际控制人不变，仍为国务院国有资产监督管理委员会。

公告并称，上述重组事项细节尚未确定，尚需获得国资委及相关监管机构的批准，存在不确定性。

中国恒天是以纺织机械为主业的唯一央企，其官网信息显示，该集团今年上半年实现营业总收入188.79亿元人民币，同比增长0.66%；利润总额9.12亿元，同比增1.29%。

而国机集团是一家综合性装备工业集团，主营业务包括机械装备研发与制造、工程承包、贸易与服务、金融与投资，下属上市公司有常林股份(600710.SS)、第一拖拉机(0038.HK)等。(完)