恒天集团将与国机集团重组 中国央企整合再获推进

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月11日 - 中国中央企业整合再获推进，经纬纺机(000666.SZ)、凯马B(900953.SS)周五分别公告称，实际控制人中国恒天集团与中国机械工业集团签署重组协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团。
交易完成后，中国恒天将成为国机集团的全资子公司，而两家上市公司的最终实际控制人不变，仍为国务院国有资产监督管理委员会。
公告并称，上述重组事项细节尚未确定，尚需获得国资委及相关监管机构的批准，存在不确定性。
中国恒天是以纺织机械为主业的唯一央企，其官网信息显示，该集团今年上半年实现营业总收入188.79亿元人民币，同比增长0.66%；利润总额9.12亿元，同比增1.29%。
而国机集团是一家综合性装备工业集团，主营业务包括机械装备研发与制造、工程承包、贸易与服务、金融与投资，下属上市公司有常林股份(600710.SS)、第一拖拉机(0038.HK)等。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。