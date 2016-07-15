中纺集团整体并入中粮集团 成为后者全资子公司

中投公司将增加对美国的投资--董事长
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透上海7月15日 - 据国资委网站周五刊登信息，中国中纺集团整体并入中粮集团有限公司，成为其全资子企业。中国中纺集团不再作为国资委直接监管企业。
中纺集团专注于纺织和粮油两大主业，其中粮油业务包括大豆、玉米、油菜籽、豆油、棕榈油等的贸易、加工、仓储物流等。而中粮集团全球领先的农产品、食品领域多元化产品和服务供应商，集农产品贸易、物流、加工和粮油食品生产销售为一体。
据国资委网站，在中纺和中粮合并后，目前国资委直接监管央企变为105家。
国资委副秘书长彭华岗昨日表示，国企集团层面重组步伐不断加快，五组10家中央企业重组工作正积极推进，还有几组工作正在酝酿，中央企业户数年内有望整合到100家之内。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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