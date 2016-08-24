中国国企竞购巴基斯坦公用事业K-Electric控股权--消息

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡/伊斯兰堡8月24日 - 知情人士表示，中国国有企业在价值15亿美元的巴基斯坦公用事业K-Electric控股权竞购案中居于领跑地位。这些中资企业认为中国所牵头的经济走廊效益将远远胜过投资巴国风险。
熟知内情的消息人士说，中国国企上海电力(600021.SS)和中国南方电网是约六个竞购方当中的领先者。
根据知悉竞购过程的人士说，总部在上海的协鑫(集团)控股有限公司也是竞购者之一，其他参与者还有巴国当地企业以及其他公司。
中国去年宣布将在巴基斯坦进行价值460亿美元的能源和基础建设项目，以开通连接中国西部和阿拉伯海的贸易走廊。
“中巴经济走廊(CPEC)是主要驱动力，有许多中国资金涌入巴基斯坦，”一位知悉K-Electric案的人士说。
这股需求支持了中国的一带一路倡议。在国内经济放缓之际，中国希望开辟新的贸易路线和市场。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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