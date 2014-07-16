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中国财经 | 2014年 7月 16日 星期三 12:48 BJT

央企上半年利润同比增长5.5% 显示经济企稳回升--国资委

路透北京7月16日 - 中国国有资产管理委员会网站周三公布数据显示，今年上半年中央企业累计实现营业收入12万亿元，同比增长5.1%；累计实现利润总额6,740.1亿元，同比增长5.5%。

而今年第一季度中央企业累计实现营业收入5.6万亿元人民币，同比增长4.6%；上交税费总额4,827.9亿元，同比增长3%；累计实现利润总额3,107亿元，同比增长3.4%。

上半年各项指标的增幅明显较一季度有所加快，显示中国经济在系列政策的微刺激下，已从一季度的低谷区回升并企稳。

中国统计局周三公布的数据显示，今年2季度GDP同比增速达7.5%，快于一季度的7.4%。

经过大半年筹备，周二国资委确定中粮等首批六家中央企业，推进央企四项改革试点。由于国资委已确定各家企业的改革方向，且目标和任务明确，这些企业的改革经验无疑将为逾100家央企及无数地方国企树立良好标杆。 (完)

(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)

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