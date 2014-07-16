央企上半年利润同比增长5.5% 显示经济企稳回升--国资委

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京7月16日 - 中国国有资产管理委员会网站周三公布数据显示，今年上半年中央企业累计实现营业收入12万亿元，同比增长5.1%；累计实现利润总额6,740.1亿元，同比增长5.5%。
而今年第一季度中央企业累计实现营业收入5.6万亿元人民币，同比增长4.6%；上交税费总额4,827.9亿元，同比增长3%；累计实现利润总额3,107亿元，同比增长3.4%。
上半年各项指标的增幅明显较一季度有所加快，显示中国经济在系列政策的微刺激下，已从一季度的低谷区回升并企稳。
中国统计局周三公布的数据显示，今年2季度GDP同比增速达7.5%，快于一季度的7.4%。
经过大半年筹备，周二国资委确定中粮等首批六家中央企业，推进央企四项改革试点。由于国资委已确定各家企业的改革方向，且目标和任务明确，这些企业的改革经验无疑将为逾100家央企及无数地方国企树立良好标杆。 (完)
(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。