中国央企去年全年实现利润总额1.2万亿元 债务风险总体可控--国资委

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月25日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周三公布，2016年中央企业实现利润总额1.2万亿元人民币，同比增长0.5%，增幅扩大9.5个百分点；资产负债率持续回落，债务风险总体可控。
国资委网站刊登的新闻稿称，2016年中央企业全年实现营业收入23.4万亿元，同比增长2.6%；实现增加值6.1万亿元，同比增长5.2%。102家中央企业中盈利企业达到96家，扭转了收入利润双下降的局面，实现了效益恢复性增长目标。
2016年末，中央企业实体产业平均资产负债率60.4%，同比下降0.3个百分点，已连续三年实现下降。
中钢集团、中国铁物等债务重组方案顺利落地，成为市场化债转股、积极稳妥降低企业杠杆率、实施困难企业改革脱困的成功案例。
“总体看，目前中央企业债务总量与资产规模相适应，资产运营质量持续改善，资产负债率持续回落，债务风险总体可控。”新闻稿称。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。