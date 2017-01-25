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中国财经 | 2017年 1月 25日 星期三 14:13 BJT

中国央企去年全年实现利润总额1.2万亿元 债务风险总体可控--国资委

路透北京1月25日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周三公布，2016年中央企业实现利润总额1.2万亿元人民币，同比增长0.5%，增幅扩大9.5个百分点；资产负债率持续回落，债务风险总体可控。

国资委网站刊登的新闻稿称，2016年中央企业全年实现营业收入23.4万亿元，同比增长2.6%；实现增加值6.1万亿元，同比增长5.2%。102家中央企业中盈利企业达到96家，扭转了收入利润双下降的局面，实现了效益恢复性增长目标。

2016年末，中央企业实体产业平均资产负债率60.4%，同比下降0.3个百分点，已连续三年实现下降。

中钢集团、中国铁物等债务重组方案顺利落地，成为市场化债转股、积极稳妥降低企业杠杆率、实施困难企业改革脱困的成功案例。

“总体看，目前中央企业债务总量与资产规模相适应，资产运营质量持续改善，资产负债率持续回落，债务风险总体可控。”新闻稿称。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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