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中国财经 | 2017年 3月 9日 星期四 14:55 BJT

今年前2月央企实现利润总额1,685.9亿元 同比增29.1%--中国国资委

路透北京3月9日 - 中国国有资产管理委员会周五称，1-2月央企实现营业收入3.7万亿元人民币，同比增长15.2%；实现利润总额1,685.9亿元，同比增长29.1%。

国资委在“两会”期间举行的新闻发布会上提供的新闻稿并称，截至2016年底，国资监管系统资产总额144.1万亿元，净资产45.3万亿元。

中国国务院国资委主任肖亚庆去年底在中央企业、地方国资委负责人会议上透露，2016年中央企业总体运营超出预期，实现恢复性增长。中央企业全年累计营业收入23.4万亿元人民币，实现利润总额12,326.7亿元，同比增长0.5%，扣除政策性降价减利因素外同比增长16.5%，盈利企业达到96家；上交税费总额2.1万亿元。

此外，2017年还将完成300户“僵尸企业”处置任务，完成500户特困企业专项治理。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 沈燕；; 审校 乔艳红)

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