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中国财经 | 2017年 4月 26日 星期三 15:36 BJT

1-3月中国国企利润总额5,873.1亿元 同比增长37.3%

路透北京4月26日 - 中国财政部周三公布，1-3月国有企业利润总额5,873.1亿元人民币，同比增长37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企业利润总额4,261.1亿元，同比增长27.1%，地方国企利润总额1,612亿元，同比增长74.3%。

"2017年1-3月，全国国有及国有控股企业（以下简称国有企业）经济运行稳中向好，国有企业收入和利润实现较快增长，增幅比上月略有下降。" 财政部网站刊登新闻稿称。

新闻稿并称，1-3月，石油、煤炭、钢铁等去年同期亏损的行业继续保持盈利；石化和交通等行业实现利润同比增幅较大；电力等行业实现利润同比降幅较大。

数据并显示，1-3月，国企营业总收入116,336.1亿元，同比增长18.5%。其中，中央企业71,536.9亿元，同比增长16.6%；地方国企44,799.2亿元，同比增长21.7%。

3月末，国企资产总额1,364,627.9亿元，同比增长10.6%；负债总额899,727.7亿元，同比增长10.8%；其中，中央企业负债总额490,079.5亿元，同比增长9.2%；地方国企负债总额409,648.2亿元，同比增长12.8%。(完)　

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(发稿 陈君；审校 曾祥进)

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