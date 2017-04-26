1-3月中国国企利润总额5,873.1亿元 同比增长37.3%

近半香港IT领导人已投资或拟投资自动化 高于全球比例--毕马威
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。
路透北京4月26日 - 中国财政部周三公布，1-3月国有企业利润总额5,873.1亿元人民币，同比增长37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企业利润总额4,261.1亿元，同比增长27.1%，地方国企利润总额1,612亿元，同比增长74.3%。
"2017年1-3月，全国国有及国有控股企业（以下简称国有企业）经济运行稳中向好，国有企业收入和利润实现较快增长，增幅比上月略有下降。" 财政部网站刊登新闻稿称。
新闻稿并称，1-3月，石油、煤炭、钢铁等去年同期亏损的行业继续保持盈利；石化和交通等行业实现利润同比增幅较大；电力等行业实现利润同比降幅较大。
数据并显示，1-3月，国企营业总收入116,336.1亿元，同比增长18.5%。其中，中央企业71,536.9亿元，同比增长16.6%；地方国企44,799.2亿元，同比增长21.7%。
3月末，国企资产总额1,364,627.9亿元，同比增长10.6%；负债总额899,727.7亿元，同比增长10.8%；其中，中央企业负债总额490,079.5亿元，同比增长9.2%；地方国企负债总额409,648.2亿元，同比增长12.8%。(完)
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(发稿 陈君；审校 曾祥进)
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。
路透5月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88447人民币)
路透北京5月24日 - 中国国资委周三称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。