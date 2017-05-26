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中国财经 | 2017年 5月 26日 星期五 09:30 BJT

前4个月中国国企利润同比增长24.8% 增速较1-3月放缓

路透北京5月26日 - 中国财政部称，1-4月国有企业利润总额8,247.5亿元人民币，同比增长24.8%，增幅低于1-3月的37.3%。其中，中央企业5,827.4亿元，同比增长14%；地方国有企业2,420.1亿元，同比增长61.3%。

财政部网站刊登新闻稿指出，1-4月，煤炭、钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利；石油石化等行业实现利润同比增幅较大；电力等行业实现利润同比降幅较大。

“1-4月，全国国有及国有控股企业经济运行稳中向好，国有企业收入和利润继续保持较快增长，增幅比上月略有下降，”新增稿显示。

数据显示，1-4月，国有企业营业总收入155,829.7亿元，同比增长17.5%。其中央企同比增长16.3%；地方国企增长19.5%。

截止4月末，国有企业资产总额1,373,607.5亿元，同比增长10.8%；负债总额903,733.6亿元，同比增长11%；所有者权益合计469,873.9亿元，同比增长10.6%。

其中，中央企业负债总额同比增长9.5%；地方国有企业负债总额同比增长12.8%。

中国财政部此前公布，1-3月国有企业利润总额5,873.1亿元人民币，同比增长37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企业利润总额4,261.1亿元，同比增长27.1%，地方国企利润总额1,612亿元，同比增长74.3%。（完）

更多细节，请点选财政部网站(here)

(发稿 李文科; 审校 乔艳红)

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