前4个月中国国企利润同比增长24.8% 增速较1-3月放缓

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京5月26日 - 中国财政部称，1-4月国有企业利润总额8,247.5亿元人民币，同比增长24.8%，增幅低于1-3月的37.3%。其中，中央企业5,827.4亿元，同比增长14%；地方国有企业2,420.1亿元，同比增长61.3%。
财政部网站刊登新闻稿指出，1-4月，煤炭、钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利；石油石化等行业实现利润同比增幅较大；电力等行业实现利润同比降幅较大。
“1-4月，全国国有及国有控股企业经济运行稳中向好，国有企业收入和利润继续保持较快增长，增幅比上月略有下降，”新增稿显示。
数据显示，1-4月，国有企业营业总收入155,829.7亿元，同比增长17.5%。其中央企同比增长16.3%；地方国企增长19.5%。
截止4月末，国有企业资产总额1,373,607.5亿元，同比增长10.8%；负债总额903,733.6亿元，同比增长11%；所有者权益合计469,873.9亿元，同比增长10.6%。
其中，中央企业负债总额同比增长9.5%；地方国有企业负债总额同比增长12.8%。
中国财政部此前公布，1-3月国有企业利润总额5,873.1亿元人民币，同比增长37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企业利润总额4,261.1亿元，同比增长27.1%，地方国企利润总额1,612亿元，同比增长74.3%。（完）
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(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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