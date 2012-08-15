1-7月国企利润同比降13.2%--财政部

财政部新闻稿显示,7月国有企业累计实现利润总额1.2万亿元人民币,环比较6月下降11.6%.而6月时为环比增长20.6%.

1-7月,国有企业累计实现营业总收入23.29万亿元,同比增长10.4%,7月比6月环比下降9%.前七个月销售净利率为3.8%,比去年同期下降1.1个百分点.

从行业看,1-7月实现环比利润增幅较大的行业为烟草行业、电力行业、汽车行业等.实现利润同比降幅较大的行业为化工行业、有色行业、交通行业、石化行业、建材行业等.