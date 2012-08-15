1-7月国企利润同比降13.2%--财政部

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京8月15日电---中国经济全面疲软令企业盈利继续恶化.财政部公布国有企业1-7月累计利润同比下降13.2%,降幅较1-6月的11.6%继续扩大.
财政部新闻稿显示,7月国有企业累计实现利润总额1.2万亿元人民币,环比较6月下降11.6%.而6月时为环比增长20.6%.
1-7月,国有企业累计实现营业总收入23.29万亿元,同比增长10.4%,7月比6月环比下降9%.前七个月销售净利率为3.8%,比去年同期下降1.1个百分点.
从行业看,1-7月实现环比利润增幅较大的行业为烟草行业、电力行业、汽车行业等.实现利润同比降幅较大的行业为化工行业、有色行业、交通行业、石化行业、建材行业等.
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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