版本:
中国
中国财经 | 2014年 8月 20日 星期三 10:33 BJT

1-7月中国国企利润同比增9.2% 钢铁、建材等增幅较大--财政部

路透北京8月20日 - 中国财政部周三称，1-7月，国有企业累计实现利润总额14,303.8亿元人民币，同比增长9.2%，该增幅高于1-6月的8.9%。

财政部网站刊登的新闻稿指出，纳入统计范围的国有企业主要经济效益指标保持增长，国有钢铁、交通、建材等行业实现利润同比增幅较大，但成本增幅高于收入增幅，负债增幅高于资产增幅。

“1-7月，国有钢铁、交通、建材等行业实现利润同比增幅较大；国有煤炭、化工等行业实现利润同比下降明显；国有有色行业继续全行业亏损。”新闻稿称。

数据并显示，1-7月，国有企业累计实现利润总额中，中央企业10,464.5亿元，同比增长10.3%；地方国有企业3,839.3亿元，同比增长6.4%。、

1-7月，国有企业累计实现营业总收入同比增长5.8%，增速与1-6月的5.9%基本持平。

1-7月，国有企业累计发生营业总成本262,609亿元，同比增长6%，其中销售费用、管理费用和财务费用分别同比增长8.4%、3%和21.3%。

截止7月末，国有企业资产总额同比增长11.8%；负债总额同比增长12.2%；所有者权益同比增长11%。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐