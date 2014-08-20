1-7月中国国企利润同比增9.2% 钢铁、建材等增幅较大--财政部

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京8月20日 - 中国财政部周三称，1-7月，国有企业累计实现利润总额14,303.8亿元人民币，同比增长9.2%，该增幅高于1-6月的8.9%。
财政部网站刊登的新闻稿指出，纳入统计范围的国有企业主要经济效益指标保持增长，国有钢铁、交通、建材等行业实现利润同比增幅较大，但成本增幅高于收入增幅，负债增幅高于资产增幅。
“1-7月，国有钢铁、交通、建材等行业实现利润同比增幅较大；国有煤炭、化工等行业实现利润同比下降明显；国有有色行业继续全行业亏损。”新闻稿称。
数据并显示，1-7月，国有企业累计实现利润总额中，中央企业10,464.5亿元，同比增长10.3%；地方国有企业3,839.3亿元，同比增长6.4%。、
1-7月，国有企业累计实现营业总收入同比增长5.8%，增速与1-6月的5.9%基本持平。
1-7月，国有企业累计发生营业总成本262,609亿元，同比增长6%，其中销售费用、管理费用和财务费用分别同比增长8.4%、3%和21.3%。
截止7月末，国有企业资产总额同比增长11.8%；负债总额同比增长12.2%；所有者权益同比增长11%。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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