国资委：前三季度央企累计实现利润同比增长6.6%

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京10月16日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周四公布，2014年前三季度中央企业累计实现利润总额1.1万亿元人民币，同比增长6.6%。
国资委网站刊登新闻稿并称，1-9月央企累计实现营业收入18.3万亿元，同比增长4.2%；累计上交税费总额1.5万亿元，同比增长5.6%。
国资委此前数据显示，今年上半年央企累计实现利润总额6,740.1亿元，同比增长5.5%。（完）
(发稿 乔艳红; 审校)
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路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。