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中国财经 | 2014年 10月 16日 星期四 10:11 BJT

国资委：前三季度央企累计实现利润同比增长6.6%

路透北京10月16日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周四公布，2014年前三季度中央企业累计实现利润总额1.1万亿元人民币，同比增长6.6%。

国资委网站刊登新闻稿并称，1-9月央企累计实现营业收入18.3万亿元，同比增长4.2%；累计上交税费总额1.5万亿元，同比增长5.6%。

国资委此前数据显示，今年上半年央企累计实现利润总额6,740.1亿元，同比增长5.5%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校)

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