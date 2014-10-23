1-9月国有企业利润增5.9% 煤炭、化工类利润下降--财政部

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京10月23日 - 中国财政部周四公布，今年1-9月国有企业利润同比增长5.9%，明显低于1-8月的8%增幅。从行业看，煤炭、化工行业利润降幅仍较明显。
刊登在财政部网站的新闻稿称，1-9月国有企业利润总额18,504.8亿元人民币。其中中央企业13,651亿元，地方国有企业4,853.8亿元，同比增幅分别为7.1%和2.6%。
”1-9月，从行业看，汽车、机械等行业实现利润增幅较大，煤炭、化工行业实现利润降幅仍较明显，有色行业仍未摆脱亏损。“新闻稿称。
1-9月，国有企业营业总收入351,496.6亿元，同比增长4.9%。同期国有企业营业总成本同比增长5.2%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长6.7%、3.2%和17.8%。
9月末，国有企业资产总额991,510.5亿元，同比增长11.8%；负债总额646,480亿元，同比增长12%；所有者权益合计345,030.6亿元，同比增长11.4%。（完）
欲浏览详情请点选财政部网站：www.mof.gov.cn/index.htm
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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