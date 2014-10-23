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中国财经 | 2014年 10月 23日 星期四 16:54 BJT

1-9月国有企业利润增5.9% 煤炭、化工类利润下降--财政部

路透北京10月23日 - 中国财政部周四公布，今年1-9月国有企业利润同比增长5.9%，明显低于1-8月的8%增幅。从行业看，煤炭、化工行业利润降幅仍较明显。

刊登在财政部网站的新闻稿称，1-9月国有企业利润总额18,504.8亿元人民币。其中中央企业13,651亿元，地方国有企业4,853.8亿元，同比增幅分别为7.1%和2.6%。

”1-9月，从行业看，汽车、机械等行业实现利润增幅较大，煤炭、化工行业实现利润降幅仍较明显，有色行业仍未摆脱亏损。“新闻稿称。

1-9月，国有企业营业总收入351,496.6亿元，同比增长4.9%。同期国有企业营业总成本同比增长5.2%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长6.7%、3.2%和17.8%。

9月末，国有企业资产总额991,510.5亿元，同比增长11.8%；负债总额646,480亿元，同比增长12%；所有者权益合计345,030.6亿元，同比增长11.4%。（完）

欲浏览详情请点选财政部网站：www.mof.gov.cn/index.htm

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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