中国1-8月国有企业利润总额15,418.2亿元 同比下降1.3%--财政部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月30日 - 中国财政部周五公布，1-8月国有企业利润总额15,418.2亿元人民币，同比下降1.3%，其中中央企业10,708.5亿元，同比下降5%，地方国有企业4,709.7亿元，同比增长8.4%。
财政部网站刊登的新闻稿称，1-8月国有及国有控股企业收入同比继续保持增长，利润同比继续下降，降幅比上月收窄5.2个百分点。
期内，国有企业营业总收入286,652.5亿元，同比增长0.2%。其中，中央和地方国有企业同比分别为下降1%和增长2.1%。
行业方面，交通、施工房地产、医药和电子等行业实现利润同比增幅较大；石油、石化和烟草等行业实现利润同比降幅较大；钢铁和有色等行业亏损。
数据并显示，1-8月国有企业营业总成本278,809.2亿元，同比增长0.3%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长5.4%、增长6.3%和下降6.8%。
8月末，国有企业资产总额1,278,941.7亿元，同比增长15.1%；负债总额846,453.8亿元，同比增长17.5%；所有者权益合计432,487.9亿元，同比增长10.6%。（完）
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(发稿 李子木；审校 曾祥进)
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