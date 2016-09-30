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中国财经 | 2016年 9月 30日 星期五 14:41 BJT

中国1-8月国有企业利润总额15,418.2亿元 同比下降1.3%--财政部

路透北京9月30日 - 中国财政部周五公布，1-8月国有企业利润总额15,418.2亿元人民币，同比下降1.3%，其中中央企业10,708.5亿元，同比下降5%，地方国有企业4,709.7亿元，同比增长8.4%。

财政部网站刊登的新闻稿称，1-8月国有及国有控股企业收入同比继续保持增长，利润同比继续下降，降幅比上月收窄5.2个百分点。

期内，国有企业营业总收入286,652.5亿元，同比增长0.2%。其中，中央和地方国有企业同比分别为下降1%和增长2.1%。

行业方面，交通、施工房地产、医药和电子等行业实现利润同比增幅较大；石油、石化和烟草等行业实现利润同比降幅较大；钢铁和有色等行业亏损。

数据并显示，1-8月国有企业营业总成本278,809.2亿元，同比增长0.3%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长5.4%、增长6.3%和下降6.8%。

8月末，国有企业资产总额1,278,941.7亿元，同比增长15.1%；负债总额846,453.8亿元，同比增长17.5%；所有者权益合计432,487.9亿元，同比增长10.6%。（完）

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(发稿 李子木；审校 曾祥进)

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