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中国财经 | 2017年 3月 27日 星期一 17:34 BJT

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部

路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。

“2017年1-2月，全国国有及国有控股企业（以下简称国有企业）经济运行趋稳向好，国有企业收入和利润实现快速增长。”财政部网站刊登新闻稿称。

新闻稿并称，1-2月，石油石化、煤炭、钢铁等去年同期亏损的行业全部转为盈利；交通、电子和轻工等行业实现利润同比增幅较大。机械和电力等行业实现利润同比降幅较大。

数据并显示，1-2月，国有企业营业总收入72,359.8亿元，同比增长17.8%。其中中央企业45,273.5亿元，同比增长15.5%，地方国有企业27,086.3亿元，同比增长21.8%。

中国统计局此前公布，2017年前两月规模以上工业企业利润明显改善，同比增速从去年全年的不到10%大幅攀升至31.5%，主因在煤炭、钢材、石油等大宗商品价格升势带动下，相关行业利润大幅增加。总体来看，目前工业企业利润仍属于恢复性增长。分企业类型看，1-2月国有控股企业实现利润总额2,336.3亿元，同比增长一倍。

(发稿 陈君；审校 曾祥进)

(发稿 陈君；审校 曾祥进)
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