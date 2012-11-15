中国国企1-10月利润同比降幅收窄至8.3%--财政部

路透北京11月15日电---随着中国经济的探底企稳,1-10月中国国有企业累计实现利润同比降幅继续缩窄,自1-9月的11.4%收至8.3%.

财政部周四数据显示,从10月单月来看,利润环比增幅为1.7%,低於9月的2.8%,但保持7月环比下降11.6%之後的升势.

1-10月,国有企业累计实现营业总收入33.8万亿元人民币,同比增长10%;利润总额则为1.75万亿元.其中,中央管理企业10月单月利润环比降2.4%,地方国企则环比增8.2%.

分行业看,实现利润同比增幅较大的行业为电力行业、烟草行业、电子行业、汽车行业等;实现利润同比降幅较大的行业为化工行业、有色行业、建材行业、交通行业、机械行业等.与上月基本一致.

中国最新公布的10月经济数据,在进一步确认经济企稳回升的同时,也为黯淡的全球经济增添了一抹亮色.中国经济"有惊无险"实现软着陆.国家发改委主任张平在十八大期间亦表示,10月中国经济企稳的迹象更加明显,完全有信心实现今年经济发展的目标.(完)

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--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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