去年1-12月国企利润同比降幅收窄至5.7%

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京1月18日 - 随着中国经济复苏动能的持续增强,去年1-12月中国国有企业累计实现利润同比降幅继续缩窄,自1-11月的7%降至5.8%.
财政部周五公布数据显示,从12月单月看,利润环比增长22.4%,大幅高于11月的5.7%,亦是自7月环比下降11.6%以来连续第五个月回升.
1-12月,国有企业累计实现营业总收入42.37万亿元人民币,同比增长11%,其中12月比11月环比增长12.6%;利润总额为2.19万亿元.
其中,中央企业12月单月利润环比略有下降,中央管理企业环比增长2.5%,而地方国企则环比大增75.2%.
分行业看,实现利润同比增幅较大的行业为电力行业、烟草行业、邮电通信行业等.实现利润同比降幅较大的行业为化工行业、有色行业、交通行业、建材行业、煤炭行业等.与此前基本一致.
中国刚公布去年全年国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,其中,第四季度GDP同比增长7.9%,环比增长2.0%.无论是投资,工业,消费等数据,总体保持平稳增长,超额完成的经济指标预示着中国经济企稳回升态势有望延续.(完)
(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
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