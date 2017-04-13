中国央企首季利润增逾两成实现良好开局 但未来效益增速料放缓（更新版）

（新增更多内容）

路透北京4月13日 - 中国一季度央企实现良好开局，期内累计实现利润3,120亿元人民币，同比增长23.2%，其中3月当月利润总额达到历史同期最好水平。不过国资委总会计师沈莹称，未来面临很多不确定不稳定因素，央企效益增速料放缓。

她在国新办发布会上称，中央企业的整体债务风险是可控，下一步加大力度推进实施债转股，盘活存量资产，完成300户僵尸企业处置任务；并加快推动中央企业战略性重组，加快钢铁、煤炭、煤化工等业务的专业化整合。

“从现在的情况来看，一季度实现了良好的开局，从数据来看，主要经济指标都实现了历史同期较好水平。为全年目标打下很好的基础。”沈莹称。

她指出，一季度中央企业收入效益都保持了快速增长的状态，同时也面临着很多的压力，还有一些矛盾没有解决。

一季度中央企业累计实现净利润2,264.2亿元，同比增长26.5%，其中归属于母公司所有者的净利润同比增长24.6%。

其中，102家中央企业中，有99家企业盈利，81家企业增利，43家企业效益增幅超过10%。其中，石油石化、钢铁、有色、煤炭等传统产业效益逐步回升，先进制造业、医药、现代服务业等行业效益贡献稳步提升。

她还提到，电信、电力、石油石化企业积极执行提速降费和电价、非居民用气价格下调等政策，一季度有关中央企业向下游企业及消费者降价让利超过350亿元。

数据显示，一季度央企累计实现营收6万亿元，同比增长19.2%，增速比1-2月提高4个百分点。

新闻稿并称，一季度央企利用资本、债券市场提高直接融资比重，带息负债比率同比下降0.6个百分点；3月末央企平均资产负债率66.5%，较上年末下降0.1个百分点。

**不确定因素多，未来效益增速料放缓**

沈莹在发布会上称，今年一季度，中央企业在去年恢复性增长的基础上巩固了稳中向好的发展势头，实现了“开门红”。但确实面临着很多不确定、不稳定因素，未来央企效益增速料放缓。

这些不确定性因素，包括国际市场不确定性较大，国际政治动荡加剧、贸易摩擦增多，汇率、大宗商品价格等波动加大，生产成本和融资成本上升的压力较大；中央企业解决历史遗留问题、化解过剩产能、处置“僵尸企业”等方面改革成本支出压力增大。

她并提到，受电煤价格上涨、火电上网价格下调以及市场化直供电增加等因素影响，煤电企业效益大幅下滑、亏损加剧。

“综合这些有利和不利的因素，我们觉得机遇和挑战并存，稳中向好的态势会进一步巩固，但效益增速可能会有所放缓。”沈莹称。

她提到，债务风险管控关系到国有资本安全，一直是国资委高度关注和重视的问题。到今年3月末，中央企业的负债率是66.5%，继续下降0.1个百分点，中央企业的整体债务风险是可控的。

沈莹并称，今年会继续加大力度，特别在债转股方面，按照市场化、法治化的原则，推动符合条件的央企实施债转股，积极稳妥地降杠杆。

而针对“僵尸企业”的处置，国资委主要是采取“三个一批”的方式，兼并重组改造一批；加强管理提升一批；通过清理淘汰退出一批；少数企业确实通过各种办法都扭亏无望，没有发展前景，通过破产、清算或者说破产重整的方式退出市场。

“对于今年的300户企业，国资委主要是指导、推动、督促，中央企业是主体。从现在的进展情况来看，总体比较顺利，...也有一批‘僵尸企业’平稳退出。”她称。（完）

更多细节，请点选中国网直播链接 here