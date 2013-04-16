1-3月中国国企利润同比增长7.7%--财政部

财政部新闻稿称，1-3月，纳入统计范围的全国国有企业主要经济效益指标同比保持增长，营业总收入、应交税费和实现利润同比增幅比1-2月有小幅回落，但环比增幅较大。

财政部并表示，当期实现利润同比增幅较大的行业为电力行业、电子行业、施工房地产行业、医药行业、石化行业、轻工行业等。实现利润同比降幅较大的行业为有色行业、建材行业、煤炭行业、化工行业等。（完）