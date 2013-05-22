1-4月中国国企利润同比增长5.3%

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京5月22日 - 中国财政部周三表示，今年1-4月全国国有及国有控股企业累计实现利润总额6,891.3亿元，同比增长5.3%，增速较1-3月的7.7%继续放缓。
财政部新闻稿称，1-4月，纳入统计范围的全国国有企业营业总收入和实现利润同比仍保持增长，但实现利润同比增幅放缓。
1-4月，国有企业累计实现利润总额中，中央企业5,362.4亿元，同比增长12.8%；地方国有企业1,528.9亿元，同比下降14.7%。
此前数据显示，前三月中央企业实现利润同比增长16.5%；地方国有企业实现利润同比下降16%。
财政部并表示，当期实现利润同比增幅较大的行业为电力行业、电子行业、外经行业、施工房地产行业等。实现利润同比降幅较大的行业为交通行业、有色行业、煤炭行业、化工行业、建材行业等。（完）
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(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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