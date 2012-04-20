中国央企一季度净利润同比降13.6%

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京4月20日电---中国国务院国有资产监督管理委员会周五公布,一季度中央企业累计实现净利润1,813.7亿元人民币,同比下降13.6%,但3月出现明显好转,当月净利润环比增逾50%.
新华社援引国资委数据并称,一季度央企累计实现营业收入50,064.1亿元,同比增12.3%.
报导指出,由於全球经济低迷,与国际市场高度接轨的航运、钢铁等行业中央企业经营效益出现明显下降,但从中央企业总体运营形势看,3月经营状况出现明显好转,3月当月实现净利润826亿元,环比增长50.6%.
此前公布的数据显示,持续进行的宏观调控和经济结构调整,致今年1-2月中国工业企业利润同比出现近两年半来首降.在政府主动调低经济增速目标以及坚持经济转型的大背景下,料未来该趋势将延续.
2011年中国央企累计实现净利润9,173.3亿元,同比增长6.4%.据此测算,去年全年央企净利增速虽较前11个月提高约3个百分点,但较2010年的42.8%增速仍大幅下滑.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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