国资委：央企一季度累计实现利润总额3107亿元

路透北京4月24日 -中国国有资产管理委员会最新公布的数据显示，中国央企一季度主要运营指标虽然都保持了增长态势，但增速与去年同期相比有所下降。

一季度各项指标的增速与去年同期相比难有出彩之处，只是延续了去年底以来的走势。分行业看，盈利状况较好的央企主要在电力行业、石化行业等，利润同比降幅较大的行业有建材、煤炭等。