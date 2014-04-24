国资委：央企一季度累计实现利润总额3107亿元

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月24日 -中国国有资产管理委员会最新公布的数据显示，中国央企一季度主要运营指标虽然都保持了增长态势，但增速与去年同期相比有所下降。
国资委网站周三晚间发布的新闻稿称，今年第一季度中央企业累计实现营业收入5.6万亿元人民币，同比增长4.6%；上交税费总额4,827.9亿元，同比增长3%；累计实现利润总额3,107亿元，同比增长3.4%。
一季度各项指标的增速与去年同期相比难有出彩之处，只是延续了去年底以来的走势。分行业看，盈利状况较好的央企主要在电力行业、石化行业等，利润同比降幅较大的行业有建材、煤炭等。
另据国资委网站数据，2013年度中央企业累计实现营业收入24.2万亿元，同比增长8.4%；上交税费总额2万亿元，同比增长5.2%；累计实现利润总额1.3万亿元，同比增长3.8%。
国资委此前发布指导意见称，中央企业要加大内部资源整合力度，使资产规模与价值创造能力相匹配，对资本回报长期低于资本成本且无发展前景的存量资产应有序退出。 (完)
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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