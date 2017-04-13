中国央企一季度累计利润同比增23.2% 下一步将处置300户僵尸企业--国资委

近半香港IT领导人已投资或拟投资自动化 高于全球比例--毕马威
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。
路透北京4月13日 - 中国国资委周四称，一季度央企累计实现利润3,120亿元人民币，同比增长23.2%，其中3月当月利润总额达到历史同期最好水平；累计实现营收6万亿元，同比增长19.2%，增速比1-2月提高4个百分点。
国资委在国新办发布会上提供新闻稿并称，下一步要盘活存量资产，完成300户僵尸企业处置任务；并加快推动中央企业战略性重组，加快钢铁、煤炭、煤化工等业务的专业化整合。
新闻稿显示，一季度央企累计实现净利润2,264.2亿元，同比增长26.5%；在102家央企中有99家盈利、81家增利、43家企业效益增幅超过10%；石油石化、钢铁、有色、煤炭等传统产业效益逐步回升。
同时，一季度央企利用资本、债券市场提高直接融资比重，带息负债比率同比下降0.6个百分点；3月末央企平均资产负债率66.5%，较上年末下降0.1个百分点。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 陈君；审校 乔艳红)
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。
路透5月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88447人民币)
路透北京5月24日 - 中国国资委周三称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。