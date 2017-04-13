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中国财经 | 2017年 4月 13日 星期四 15:27 BJT

中国央企一季度累计利润同比增23.2% 下一步将处置300户僵尸企业--国资委

路透北京4月13日 - 中国国资委周四称，一季度央企累计实现利润3,120亿元人民币，同比增长23.2%，其中3月当月利润总额达到历史同期最好水平；累计实现营收6万亿元，同比增长19.2%，增速比1-2月提高4个百分点。

国资委在国新办发布会上提供新闻稿并称，下一步要盘活存量资产，完成300户僵尸企业处置任务；并加快推动中央企业战略性重组，加快钢铁、煤炭、煤化工等业务的专业化整合。

新闻稿显示，一季度央企累计实现净利润2,264.2亿元，同比增长26.5%；在102家央企中有99家盈利、81家增利、43家企业效益增幅超过10%；石油石化、钢铁、有色、煤炭等传统产业效益逐步回升。

同时，一季度央企利用资本、债券市场提高直接融资比重，带息负债比率同比下降0.6个百分点；3月末央企平均资产负债率66.5%，较上年末下降0.1个百分点。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 陈君；审校 乔艳红)

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