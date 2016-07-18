中粮将改组为国有资本投资公司 分类分层推进混改

路透上海7月18日 - 中国粮油业务两大央企--中粮集团与中纺集团周一正式战略重组，同时中粮集团国有资本投资公司改革试点亦开始系统启动，旗下不同业务将分类分层推进混合所有制与股权多元化。

据中粮集团官方网站，中粮旗下农粮业务将保持中粮绝对控股地位，在现有股东基础上，积极引入国内外各类资本，中粮通过层层控股的形式，充分放大国有资本功能；食品业务保持中粮相对控股或仅保留第一大股东地位，积极引入各类资本；金融业务通过产融结合提高服务主业的能力；地产业务通过混改优化资本结构提升盈利水平服务主业发展。

中粮董事长赵双连表示，将按照“小总部，大产业”的原则，把资本经营与资产管理经营分开，压缩管理层级至三级，即集团总部资本层-专业化公司资产层-生产单位执行层。未来将优化精简集团总部，做实专业化公司（平台），总部下放资产经营调度权，直接管理专业化公司（平台），实现集团总部向管资本的转型。

中粮已组建了18个专业化公司（平台），专业化公司（平台）的目标是解决产业发展中专业化经营的问题，以资产、经营、管理的专业化为核心，不涉及上市公司资本结构的调整。“十三五”（2016－2020年）期间，中粮将致力打造2-3个营收超1,000亿元人民币规模，4-5个超500亿元规模的专业化公司（平台）。

中粮旗下有九家上市公司，包括中国粮油(0606.HK)、中国食品(0506.HK)、中粮屯河(600737.SS)、中粮包装(0906.HK)、中粮生化(000930.SZ)、中粮地产(000031.SZ)、蒙牛乳业(2319.HK)、酒鬼酒(000799.SZ)等。

中粮还制定了提质增效三年攻坚计划，重组整合退出非战略性及低效无效资产。围绕提质增效这个中心，提高投资有效性和精细化管理水平，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势。

自今日起，中纺整体并入中粮，并成为中粮全资子公司，重组中纺是中粮作为国有资本投资公司改革试点企业的重要内容。两者同处农粮行业，粮油业务国内市场规模分列第一和第三。重组后，中粮国内油脂加工产能将达2,400万吨，市场份额提升至18%，位居全球油脂加工企业产能前列。重组后的棉花业务产业链条，占据全球近10%市场份额。（完）