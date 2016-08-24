汇添富上海国企ETF联接基金昨起发行 国企改革主题趋热

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月24日 - 在中证上海国企交易型开放式指数基金（ETF）首募规模创四年来新高后，其管理人汇添富基金管理公司再接再励，周二开始发行该基金的联接基金，吸引更多投资者参与该只基金，国企改革主题投资机会正成为近期公募基金业新热点。
上海国企ETF联接基金资产净值的90%以上都将投资于上海国企ETF，通过该联接基金，没有证券账户的普通投资者也可以方便地投资上海国企ETF。
7月底结束发行的汇添富中证上海国企交易型开放式指数基金（ETF），首募金额达152.2亿元，这是2012年以来最大规模的ETF。该只基金吸引不少上海国有背景上市公司的大股东用所持股份换购该基金，例如上海城投集团和上海国盛集团分别用3亿股上港集团(600018.SS)和1.569亿股隧道股份(600820.SS)申购该ETF，市值分别约为16亿和15亿元。
上海国企ETF跟踪中证上海国企指数，该指数覆盖上海66家国企。截止7月底，该指数自2013年初以来的累计涨幅达63.34%，而同期沪深300.CSI300涨幅41.43%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。