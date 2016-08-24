汇添富上海国企ETF联接基金昨起发行 国企改革主题趋热

路透上海8月24日 - 在中证上海国企交易型开放式指数基金（ETF）首募规模创四年来新高后，其管理人汇添富基金管理公司再接再励，周二开始发行该基金的联接基金，吸引更多投资者参与该只基金，国企改革主题投资机会正成为近期公募基金业新热点。

上海国企ETF联接基金资产净值的90%以上都将投资于上海国企ETF，通过该联接基金，没有证券账户的普通投资者也可以方便地投资上海国企ETF。

7月底结束发行的汇添富中证上海国企交易型开放式指数基金（ETF），首募金额达152.2亿元，这是2012年以来最大规模的ETF。该只基金吸引不少上海国有背景上市公司的大股东用所持股份换购该基金，例如上海城投集团和上海国盛集团分别用3亿股上港集团(600018.SS)和1.569亿股隧道股份(600820.SS)申购该ETF，市值分别约为16亿和15亿元。

上海国企ETF跟踪中证上海国企指数，该指数覆盖上海66家国企。截止7月底，该指数自2013年初以来的累计涨幅达63.34%，而同期沪深300.CSI300涨幅41.43%。（完）