中国国企结构调整基金今年投资约300亿 多为战略新兴产业--董事长

路透上海3月24日 - 中国证券报周五引述国企结构调整基金董事长朱碧新表示，该基金今年考虑完成300亿元人民币左右的投资额，目前有10个项目已立项，多为战略新兴产业等领域。同时推进与重点行业的央企搭建相关子基金，以及探索组建混改子基金以及海外并购子基金。

2016年9月，由诚通控股集团牵头的中国国有企业结构调整基金成立，总规模3,500亿元，基金首期募资1,310亿元，是当时国内规模最大的私募股权投资基金。基金将服务于供给侧结构性改革，支持重点行业国有企业实施行业整合和专业化重组等。

报导称，国有企业结构调整基金目前已经到位262亿元，9月底还将到位30%的资金，明年年底首期募集资金将全部到位。在门槛回报方面，对基金管理公司的要求总体上年化收益率不低于8%。

除此前参与中国中冶(601618.SS)(1618.HK)和中国国航(601111.SS)(0753.HK)A股定向增发等外，朱碧新透露，国企结构调整基金目前包括跟踪、已立项及已投资的项目共有85个，直接投资占比为40%-50%。

已立项的10个左右项目中，包括大型央企海外IPO的基石投资，央企以及市场化机构搭建的子基金。从增量来看，更多的偏向节能环保领域、TMT行业等战略新兴产业。下一步基金直投项目配置要达到40%。

另外，计划安排40%的资金通过定向增发、大宗协议转让、上市前基石投资等能解决基金短期账面利润的投资方式进行主动投资。

报导并指出，国企结构调整基金将借助市场力量，采取参投子基金的方式，提高基金运营规模、项目渠道、专业化运作能力和管理水平，缩短市场拓展时间，尽快产生效益。(完)