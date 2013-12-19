合条件央企集团可改建为国有资本投资运营公司--国资委

路透北京12月19日 -中国国务院国有资产监督管理委员会副主任黄淑和周四称，有些中央企业集团所属的子企业股权多元化改革完成后，具备条件的这些央企集团将来可以改建为国有资本的投资运营公司；另外根据国有经济和企业发展情况，也有可能会新设一些国有资本投资运营公司。

“类似我们的‘国新’，它就是新设立的国有资本投资运营公司。下一步我们设立多少，具备什么条件，怎么设立，目前我们都正在研究。方案将来研究好了以后，我们也会发布。”他在国务院新闻办举行的新闻发布会上表示。

他指出，国有企业改革的基本思路是，加快推进国有企业特别是母公司层面的公司制股份制改革，对此将实行“一企一策”的政策。

黄淑和同时称，涉及到国家安全的少数国有企业和国有资本投资公司、国有资本运营公司，可以采用国有独资的形式；涉及国民经济命脉和重要行业和关键领域的国有企业，可以保持国有绝对控股。

涉及支柱产业、高新技术产业等行业的重要国有企业，可以保持国有相对控股；而国有资本不需要控制可以由社会资本控股的国有企业，可以采取国有参股的形式，或者是可以全部退出。

他并指出，在国有资产布局结构调整当中，实际上已经有不少国有产权通过产权市场在退出。国有企业改制引入民间资本，也实现了很多国有资本在退出，或者在降低国有股权的比例。

黄淑和还表示，国资委将通过股权多元化改革，把大部分国有企业逐步发展成为混合所有制企业，并在发展混合所有制经济中逐步降低国有企业中国有股权的比例。（完）

(发稿 张晓翀; 审校 张喜良)

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