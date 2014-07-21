《信报》：揭国企改革寻宝路线图

（7月21日评论）

习广思

上周其中一个市场炒作话题是国资改革，国资委指定国家开发投资公司、中粮集团、中国医药、中建材集团、新兴际华集团及中国节能环保共6间央企纳入改革首批试点。市场对消息首先是亢奋并出现一轮炒作；然后是热情极速消退，股份纷纷出现回吐。毕竟改革是漫长而艰巨的工作，实行起来亦有诸多执行方面的不明朗因素，投资者反应冷静，显得合情合理。

要从国资改革中寻宝，第一是要考耐性；第二是要看清改革的脉络。在名单公布后，市场其中一个反应是，为什么早前已进行引入民资试点等大量工作的中石化集团不在首批名单？若干从事矿业的央企如五矿集团，更有高层透过中国内地报章指出，若工作做得好，为何要改革？从以上六大央企性质，不难归纳出若干共通点，首先是行业并不涉及太多垄断性质，粮油、医药、水泥、节能环保等行业本身都存在激烈市场竞争，没有太多市场垄断优势，推进民营化就容易得多，而且避开了国有资产流失、官员寻租空间等敏感议题。作为首批试点，应该舍难取易。

另一个共通点是以上企业已经进行了民营化一段时间，例如中国建材(3323.HK)、国药集团(1099.HK)已拥有丰富混合企业经验，不再靠国家投资扶持的成长模式，而是以吸收大量社会资本来发展。

曾是中国建材集团公司、中国医药集团总公司两家央企的董事长宋志平，3个月前才刚卸任国药集团董事长一职，恰好两大央企都被纳入改革试点，他早前接受访问时表示，中国建材和国药集团原来都是底子薄、资本金少的“草根央企”，行业整合、发展混合所有制都是出于生存需要。中国建材过去几年已经混合了上千家企业，国药集团也混合了600多家，在资本方面则透过上市企业引入私募基金。可以说，两大央企上榜，原因在于这已经是相对成功的范例，假如首批企业都不成功，何来第二、第三批？

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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