中国中冶加快混合所有制改革 鼓励科技服务子公司员工持股

路透北京9月1日 - 中国中冶(601618.SS)(1618.HK)表示，正在加快推进混合所有制改革，以“大项目和小公司先行”为原则，鼓励科技服务型子公司推广员工持股等措施。

中国证券报周一报导引述中国中冶董事会秘书康承业在公司中期业绩说明会上称，将在有条件的子公司积极推进混合所有制改革。首先推动有条件的三级四级子公司先行改革；其次是房地产项目和一些工程大项目。

“科技服务型企业推广员工持股，吸引人才，激发活力。”康承业称。

半年报显示，中国中冶上半年实现营业收入961.7亿元人民币，同比增长5.5%；实现归属于母公司股东的净利润18.1亿元，同比增长22%。中国中冶继2013年大幅扭亏实现盈利29.8亿元之后，上半年继续保持持续向好的增长势头。

此外，针对当前热议的央企高管薪酬改革，报导援引中国中冶总裁张兆祥表示，由于各家央企所处市场竞争性质不一样，不好一概而论。中国中冶的管理层薪酬都不算高，但在国资委等部门的政策出台后，中国中冶也会根据政策要求进一步合理完善。

中国中冶(601618.SS)A股上周五收报1.88元人民币，过去一个月累计上涨约2.2%。(完)

(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)

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