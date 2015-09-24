中国国企发展混合所有制经济意见出台 鼓励整体上市实现股权多元化

路透北京9月24日 - 中国国务院周四发布《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》，提出分类推进国企混改，并鼓励各类资本参与。要稳妥推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企混改，充分运用整体上市等方式，积极引入其他国有资本或各类非国有资本实现股权多元化。

中国政府网刊登该意见全文称，国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济，是基本经济制度的重要实现形式。在国有企业混合所有制改革中，要坚决防止因监管不到位、改革不彻底导致国有资产流失。

意见称，探索主业处于重要行业和关键领域的商业类国企混改。对主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域、主要承担重大专项任务的商业类国有企业，要保持国有资本控股地位，支持非国有资本参股。

并引导公益类国有企业规范开展混改。在水电气热、公共交通、公共设施等提供公共产品和服务的行业和领域，根据不同业务特点，加强分类指导，推进具备条件的企业实现投资主体多元化。通过购买服务、特许经营、委托代理等方式，鼓励非国有企业参与经营。

意见鼓励非公有资本参与国企混改。非公有资本投资主体可通过出资入股、收购股权、认购可转债、股权置换等多种方式，参与国企改制重组或国有控股上市公司增资扩股以及企业经营管理。非公有资本投资主体可以货币出资，或以实物、股权、土地使用权等法律法规允许的方式出资。

此外，有序吸收外资参与国有企业混合所有制改革。引入外资参与国有企业改制重组、合资合作，鼓励通过海外并购、投融资合作、离岸金融等方式，充分利用国际市场、技术、人才等资源和要素，发展混合所有制经济。

意见还提出支持集体资本参与国有企业混合所有制改革，推广政府和社会资本合作（PPP）模式。探索完善优先股和国家特殊管理股方式，国有资本参股非国有企业或国有企业引入非国有资本时，允许将部分国有资本转化为优先股。

中国国务院此前发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深入融合。

国企改革专家、上海天强管理顾问公司总经理祝波善表示，国企改革最新纲领透露出未来国有企业混有所有制改革将更加谨慎稳妥，但操作上将更灵活。（完）

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