中国国企改革是供给侧改革当务之急 含国资和企业两层面--专家

路透北京3月10日 - 中国政协委员、经济学家厉以宁周四在政协全体会议上发言称，供给侧结构改革的当务之急是国企改革，应从国有资产管理和国有企业管理两个层次进行改革，竞争性行业积极探讨和实行混合所有制。

厉以宁在发言稿中称，一个层次是国有资产管理部门只管国有资本的增值保值和国有资本的配置和再配置及其效率的变化；另一个层次是企业按行业不同区别对待。

竞争性行业积极探讨和实行混合所有制，国有资本所占股权比例不设底线，根据具体情况而定。国有企业改为混合所有制企业后，一律按公司法自主经营，建立完善的法人治理结构，开展业务。至于特殊行业的国有企业，应当由国家控股。

推行国有企业改革为混合所有制企业后，可以在这样的企业中实行明确的人才激励制度，同时根据企业状况，推行职工持股制度。

厉以宁指出，采取职工持股时要注意两个问题：一是要吸取20世纪90年代某些国企试行职工持股，后来逐渐解体，消失的教训，一定要规定严格的职工持股程序，而不能采取人人持股，免费赠股，企业内部自由转让等不规范的做法。

二是什么样的本企业职工可以购买本企业的股份要有严格的限制，不能把职工持股视为本企业的一种福利，更不能形成企业大门外摆地摊出售职工所持股票等做法。职工股份如何转让也应当有规则。

同时要逐步实行职业经理人制度。在混合所有制改革取得进展后，职业经理人制度就提到议事日程上来。职业经理人是企业聘任的，实行任期制和责任制，由董事会任命。

厉以宁提到，中国至今仍然缺少职业经理人的供给以及供方和需方的交流机会，不能忽略这个问题的存在。作为补救可以对现有国企的中高层管理人员中愿意担任混合所有制企业经理人的，进行短期培训，然后听其自愿加入职业经理人供给行列，应聘于混合所有制企业，同时脱离原来的就业岗位。如果以前有行政级别的，那么从此取消原有的行政级别。（完）