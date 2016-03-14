焦点：中国国企改革将由兼并重组唱主角 资本市场共舞脚步料谨慎

2013年11月20日，中国上海，一名男子站在浦东金融区的一部步行梯上。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京3月14日（作者 张晓翀） - 作为中国资本市场中坚力量的中国国有企业在2016年迎来改革关键期，多项改革措施的实施将借力证券市场，实现两者的良性互动。不过今年市场人士对国企改革概念的预期变得更加理性务实，料不会轻易与之共舞。

市场人士指出，去年国企改革总体处于试点阶段和政策准备期，国企改革概念股的市场表现更多为同涨同跌。今年改革提速进入落实和实施阶段，投资者将更注重改革对上市公司所带来的实质性影响和效果。

“从投资的角度，大家更多关注的是改革所带来的实质性转变。如果只是简单的”一加一“做法，可能并不会被市场认可。”首创证券分析师邵帅认为。

中国国资委主任肖亚庆在两会期间的记者会上表示，“多兼并重组，尽可能少破产，这也是国有企业改革的一个方向。”解决国企业务重叠的现象是下一步改革需要完成的问题，既要搞产业链上的纵向整合，也要在同行业间做横向整合。

可以预期，在监管部门鼓励、市场倒逼、制度建设推进的背景下，将会迎来产业横向整合与纵向链条整合的潮流。企业兼并重组将成为资本市场上国企改革的重头戏，尤其是有优质资产注入的重组。

肖亚庆在记者会上并表示，对于央企长期亏损和资不抵债的低效无效资产，要加大处置力度,积极化解过剩产能。对于国家战略需要、央企有优势的产业和战略性新兴产业，如航空航天、核电、高铁、新能源、新材料、智能电网等，要加大投入力度。

分析人士指出，今年国企改革很重要的一项任务是配合供给侧改革进行去产能，因此在钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等过剩产能集中的行业可能提前先改，上述行业在资本市场兼并重组事件将大概率增多。

“因为供给侧改革的到来，将倒逼国企改革。”李锦认为。

分析人士指出，下一步处于竞争性行业、产品同质化高、国际竞争激烈的国企也有可能发生合并，今后一段时期，国企通过并购重组的方式进行拆分重组、混合参股的案例将持续涌现，要重点关注过剩领域的壳资源以及有优质资产注入重组的市场机会。 “关注重组和整合给上市公司从经营层面和管理层面带来实质性提升，重点专注是不是有优质资产注入。”邵帅表示。

平安证券研报认为，未来几年，国企的资本运作、并购重组将非常频繁，央企兼并重组显得尤为关键，未来行业内合并重组、兼并收购上下游一体化整合以及海外并购将盛行。

“如果在重组的过程中能够淘汰一些落后产能，把一些优质的东西拿到上市公司里来，市场是非常欢迎这一点的，资金也会追捧。”方正证券分析师陈敏表示。

**其他措施难以立竿见影**

分析人士指出，国企改革存在的投资机会中，混合所有制改革，国有企业证券化和国有资本投资运营公司试点也同样受到市场高度关注，但对市场的影响或难以立竿见影。

肖亚庆指出，今年国企改革要深入推进十项改革试点，包括国有资本投资运营公司试点，中央企业兼并重组试点，部分重要领域混合所有制改革试点和混合所有制企业员工持股试点。

国企混合所有制改革在去年并未有显着的进展，对此分析人士认为，国企改革中涉及到所有权变更的问题时，当前很重要的问题是担心国有资产流失，要待有关部门明确具体细则和比例后，企业才会有进一步动作，现在很多国企负责人还处在观望的状态。

中国企业研究院首席研究员李锦认为，虽然上述改革政策正陆续出台，“但是有些不明确的地方，大家不敢动，这种情况在今年还会存在的。”

对于国有资产证券化，分析师表示，目前市况下，证券化产品的定价和市场接受度将是推进的重点和难点。分析师建议，重点关注证券化程度不高的行业，以及大集团小公司通过资产注入实现证券化进程加快。

“现在市场这么低迷，股价很低，现在搞员工持股，确实有这种担心。”国都证券分析师肖时俊认为。

此外，肖亚庆还表示，今年将推行国企市场化选聘经营管理者，薪酬分配差异化等改革试点。但分析人士指出，虽然这些措施可以调动员工的积极性，提高生产效率，但短期内难以对上市公司业绩带来明显改善。（完）