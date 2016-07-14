中国国企集团层面重组不断加快 10家央企重组正积极推进--国资委

路透北京7月14日 - 中证网周四援引国资委副秘书长彭华岗称，国企集团层面重组步伐不断加快，五组10家中央企业重组工作正积极推进，还有几组工作正在酝酿，中央企业户数年内有望整合到100家之内。

他在国资委今日召开的媒体通气会上表示，中央企业兼并重组试点，选择中国建材和中材集团、中远集团和中国海运、中电投集团和国家核电等三对重组企业开展了试点。目前各地已结合自身实际，共制定出台国企国资改革文件394件。

据其介绍，目前央企试点工作全面铺开，中粮集团、国投公司国有资本投资运营公司试点工作继续深化，陆续将21项权利归位于或授予企业。

在此基础上，选择诚通集团、中国国新开展国有资本运营公司试点，选择神华集团、宝钢、武钢、中国五矿、招商局集团、中交集团、保利集团等七家企业开展国有资本投资公司试点。

彭华岗透露，落实董事会职权试点，在中国节能、中国建材、国药集团、新兴际华集团等四家的试点进一步深化；中央企业信息公开试点选择中粮集团、中国建筑等两家企业开展了试点；剥离企业办社会和解决历史遗留问题试点选择部分省份开展了试点。

他并表示，各地普遍将试点作为推动改革文件落地的重要抓手，今年上半年，各地共启动国企国资改革试点147项，已有50项试点取得了阶段性成果。目前已相继制定出台了14个专项改革意见或方案，还有8个正在履行相关程序，1+N政策体系基本建立。

国资委副主任张喜武此前表示，今年在原来基础上还要进一步推进中央企业重组工作，成熟一户推进一户；并加快僵尸企业重组整合和市场出清，初步考虑用三年时间完成处置345户僵尸企业任务，煤炭和钢铁的产量也将用两年时间压缩产能10%。（完）