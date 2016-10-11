习近平称要坚持有利于国有资产保值增值的方针推动国企改革

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月11日 - 中国国家主席习近平周二表示，要坚持有利于国有资产保值增值，有利于提高国有经济竞争力，有利于国有资本的方针，推动国有企业深化改革，提高经营管理水平，加强国有资产监管。
中央广播电台报导称，习近平在全国国有企业党的建设工作会议上指出，要把国有企业做强、做优、做大；要求把提高企业效益、增强竞争实力、实现国有资产保值增值作为国有企业工作的出发点和落脚点。
“建立现代企业制度是国有企业改革的方向，必须一以贯之。“习近平称。
习近平指出，要充分发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，创新中央企业党组织发挥作用的途径和方式。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。