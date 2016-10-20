中国国资投资运营公司加速破局 国开投、中交建等明确改革路径--报载

路透北京10月20日 - 中国国有资本投资运营公司正在加速“破局”。目前国家开发投资公司、中国交通建设集团等试点央企正在明确改革路径，北京、江苏等省市亦正在积极部署改革试点。

中国证券报周四报导援引中国企业研究院执行院长李锦称，随着国企重组的提速，投资运营公司的组建将进一步加速，试点企业改革也将步入落地期。

作为本轮深化国企改革的亮点之一，改建、组建国有资本投资运营公司是实现从“管资产”到“管资本”转变的重要举措。

目前，国投公司作为国有资本投资公司试点，将股权投资基金作为进入前瞻性战略性新兴产业的有效途径和实现混合所有制的重要方法，先后组建五个基金管理公司；中交集团亦正在系统研究制定国有资本投资公司试点方案，最终完成向投资控股集团的转型升级。

“下半年以来，国有资本投资运营公司正沿两路径加速推进，”李锦介绍称，一是以国新、国投、诚通三家公司作为平台，相继成立国有资本风险投资基金、国源煤炭资产管理有限公司、国有企业结构调整基金，通过市场化方式进行资本运作。二是以宝钢、五矿、中粮等为代表的大型央企通过结构调整重组，进一步改组为国资投资公司。

包括武汉钢铁集团、中国船舶工业等在内的部分央企改革试点加快推进。武钢集团将加快管控体制改革，下放集团总部管理权限，最大限度调动各经营主体积极性；中船集团着眼于处置存量资产和新产业投资，探索在集团内部试点组建国有资本投资运营平台，将部分企业或资产注入相关平台。

**地方积极部署**

地方国有资本相关单位也正在积极部署国有资本投资运营公司改革。江苏、北京以及上海等省市均提出试点改建、组建国有资本投资运营公司。

其中，北京将试点改组国有资本投资运营公司，到2020年底，北京要打造出全国具有影响力的综合性国有资本投资运营公司。

上海以国际集团、国盛集团为主搭建国资流动平台，成为部分国有股权的持股主体、国资运营的执行主体、部分一般性竞争领域国资退出的主要通道。

江苏省国资委相关负责人昨日也表示，改建、组建省级国有资本投资、运营公司的相关工作正在研究推进之中，常州、镇江、徐州、宿迁等已开展试点工作。

而从近期相关上市公司动态来看，国有资本投资运营平台相关的资本运作亮点纷呈。8月，国投公司将下属煤炭板块子公司*ST新集(601918.SS)和国投煤炭分别划拨给中煤集团和国源公司。9月以来，招商银行、宝钢股份、武钢股份部分股权被划转至国新投资有限公司。（完）