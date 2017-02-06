今年完成国企公司制改制 电力石油等领域迈出实质步伐--中国国资委

路透北京2月6日 - 根据中国国有资产管理委员会划定的公司制改制时间表，预计今年内全面完成国有企业公司制改制，将深入推进央企公司制股份制和混合所有制改制，积极探索集团层面股权多元化改革，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。

新华社主办的经济参考报周一援引国资委消息并称，中国下一步将积极推动企业在改制上市、兼并重组、项目投资等方面积极引入民间资本和战略投资者，支持中央企业间、中央企业和地方国有企业间交叉持股，大力推进改制上市工作，力求包括集团层面在内的混合所有制改革有所突破。

“在股份制和公司制改革完成的基础上，还要进一步建立现代企业制度，进一步深化治理结构的改革，包括规范董事长、总经理的行权行为，真正解决董事会虚设的问题，依法落实董事会应有责任。”报导援引一位国资权威人士称。

该人士并指出，下一步的国企改革路径，在公有制多元化股权改革的同时，还要积极稳妥地推进混合所有制改革，着力解决“国企不愿意混，民企不敢混，企业难以混”的问题，在内部治理机制上，通过混合所有制引入市场机制。

但一位国企人士评价称，“长期以来，改革的举措很多，深究起来，突破性的改革举措并不常见。”不管是股份制改革，还是改制上市、兼并重组、项目投资，都须建立在基本问题厘清的基础上，才能行之有效地推动改革。

目前央企公司制改制已经开始提速。据了解，目前中央企业子企业公司制改制面超过92%，混合所有制企业户数占比达到68%。

去年包括中储粮、中储棉和宝钢、武钢等央企完成整并重组，产生数家产业中的巨无霸企业，今年可望再扩大范围。国资委主任肖亚庆此前表示，将加大力度推动央企兼并重组，朝向做强、做优、做大目标执行。 （完）