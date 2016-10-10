中国国资委称力争明年底前中央企业集团基本完成公司制改制

路透北京10月9日 - 中国国务院国资委主任肖亚庆周日表示，必须解决好委托-代理关系问题，形成运行灵活、约束有效的经营机制，要牢牢把握建立现代企业制度这一关键，力争2017年底前中央企业集团基本完成公司制改制。

新华社援引肖亚庆在做强做优做大中央企业学习研讨会上的话称，下一步国资委将把工作重点转到管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全上来，切实防止国有资产流失和重大风险事件发生，确保国有资产保值增值。

国有企业始终发挥着不可替代的重要作用，要做强做优做大中央企业。深化国企改革要坚持政企分开、政资分开、所有权与经营权分离，依法落实企业法人财产权和经营自主权，使国有企业真正成为依法自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的独立市场主体。

肖亚庆说，要积极稳妥推进混合所有制改革，通过引入非国有资本，推动中央企业形成更加有利于参与市场竞争的治理结构和运行机制。要进一步健全公司法人治理结构，以推进董事会建设为重点，推动企业建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。

他还说，必须加快转变国资监管方式，尽快实现从以管企业为主向以管资本为主转变。（完）