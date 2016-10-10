中国国资委称力争明年底前中央企业集团基本完成公司制改制

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月9日 - 中国国务院国资委主任肖亚庆周日表示，必须解决好委托-代理关系问题，形成运行灵活、约束有效的经营机制，要牢牢把握建立现代企业制度这一关键，力争2017年底前中央企业集团基本完成公司制改制。
新华社援引肖亚庆在做强做优做大中央企业学习研讨会上的话称，下一步国资委将把工作重点转到管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全上来，切实防止国有资产流失和重大风险事件发生，确保国有资产保值增值。
国有企业始终发挥着不可替代的重要作用，要做强做优做大中央企业。深化国企改革要坚持政企分开、政资分开、所有权与经营权分离，依法落实企业法人财产权和经营自主权，使国有企业真正成为依法自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的独立市场主体。
肖亚庆说，要积极稳妥推进混合所有制改革，通过引入非国有资本，推动中央企业形成更加有利于参与市场竞争的治理结构和运行机制。要进一步健全公司法人治理结构，以推进董事会建设为重点，推动企业建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。
他还说，必须加快转变国资监管方式，尽快实现从以管企业为主向以管资本为主转变。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。