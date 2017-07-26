中国国资委称将有土地、税收等六项配套政策支持央企公司制改革

路透北京7月26日 - 中国国资委称，将有土地、税收、工商登记变更和资质资格承继等六方面的政策支持中央企业公司制改革。同时，改革需要有关部门与改制企业共同配合，做到不因改制增加企业税费负担，不因改制影响企业正常运转。

新华社周三刊登了国资委有关负责人就《中央企业公司制改制工作实施方案》答记者问指出，公司制是现代企业制度的有效组织形式，有利于明确出资人、董事会、监事会、经理层和党组织之间的权责边界，有利于探索建立中国特色现代国有企业制度。

“通过公司制改制，实现出资人所有权和企业法人财产权的分离，赋予企业独立的法人财产权，有助于促使国企真正成为依法自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的独立市场主体，从而激发企业内生活力，深入转换经营机制，实现更好更快发展。”国资委称。

在划拨土地处置方面，实施方案明确全民所有制企业改制为国有独资公司或国有及国有控股企业全资子公司，其原有划拨土地可按《国有企业改革中划拨土地使用权管理暂行规定》相关规定保留划拨土地性质。

在税收方面，为促进改制工作，前期，有关部门就改制涉及的资产评估增值、土地变更登记和国有资产无偿划转等方面出台过税收优惠政策，主要有：《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》、《关于企业改制重组有关土地增值税政策的通知》、《关于进一步支持企业事业单位改制重组有关契税政策的通知》、《关于企业改制过程中有关印花税政策的通知》等。这些政策适用于此次公司制改制。

在工商登记变更方面，实施方案提出改制为国有独资公司或国有及国有控股企业全资子公司，如所属子企业或事业单位未完成改制或转企，母公司可先行改制，办理工商登记变更，其所属子企业或事业单位要限期完成改制或转企；改制为股权多元化企业，应先将所属子企业或事业单位改制或转企，再办理母公司工商登记变更。

在资质资格承继方面，实施方案提出，改制为国有独资公司、国有及国有控股企业全资子公司或国有控股公司，企业经营过程中获得的各种专业或特殊资质资格证照由改制后企业承继。

在注册资本方面，考虑到改制为国有独资公司或国有及国有控股企业全资子公司，只是企业法律形式的改变，不涉及资产交易，国有权益不发生变动，不存在国有资产流失风险，实施方案明确这种特殊类型的改制可以上一年度经审计的净资产值作为工商变更登记时确定注册资本的依据。

在审批流程方面，为简化程序，提高效率，实施方案提出，中央企业集团层面改制为国有独资公司，由国务院授权国资委批准。

国资委并指出，为保障改革按时完成，首先要简化审批程序，央企集团层面改制为国有独资公司的，由国务院授权国资委批准；其次要明确企业主体责任。各央企成立主要负责人任组长的改制工作小组，负责制订改制方案并组织实施，指导督促、审核把关所属全民所有制子企业改制工作。

此外，公司制改制涉及多方面政策，国务院成立了由相关部门组成的国有企业公司制改制专项小组，统筹研究和协调解决改制工作中的重大问题和难点问题，跟踪督促改制进展，积极配合和支持央企公司制改制工作。

“公司制改制要坚持两个‘一以贯之’，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用。”国资委称。

国务院办公厅近日印发关于中央企业公司制改制工作实施方案的通知称，2017年底前，国有资产监督管理委员会监管的中央企业（不含中央金融、文化企业）全部改制为有限责任公司或股份有限公司，加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制。（完）