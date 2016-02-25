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中国财经 | 2016年 2月 25日 星期四 13:37 BJT

中国国企改革十项改革试点落实计划披露 诚通和国新确定为国资运营试点企业

路透北京2月25日 - 新华社周四援引中国国资委称，将开展国企改革“十项改革试点”，而且目前已有诚通集团和国新公司两家中央企业确定为国有资本运营公司试点企业。

报导称，这十项改革试点包括落实董事会职权试点、推行职业经理人制度试点、企业薪酬分配差异化改革试点、国有资本投资、运营公司试点、中央企业兼并重组试点、部分重要领域混合所有制改革试点、混合所有制企业员工持股试点等。

国资委副主任张喜武表示，后续将根据各项改革特点在央企及地方国企中选择试点企业，试点工作将待试点企业选定及相关条件成熟后陆续展开。

他介绍称，2016年深化国企改革将抓好“九项重点任务”：

--尽快完善“1+N”文件体系，基本完成国企改革顶层设计；

--深入推进“十项改革试点”，在国有企业改革重点难点问题上尽快形成突破；

--以管资本为主推进国资监管机构职能转变，建立国有资产出资人监管权力清单和责任清单；

--分类推进国有企业改革，对中央企业实行分类考核、分类监管；

--加大公司制股份制改革力度，在中央企业集团和子公司两个层面大力推行公司制；

--推进董事会建设，使绝大多数的中央企业建立起规范董事会，完善公司法人治理结构；

--推动中央企业重组调整，压缩管理层级和法人层级，优化国有企业结构布局；

--强化国有资产监督，加强和改进外派监事会工作，防止国有资产流失；

--在改革中同步推进国有企业党建工作。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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