中国国企改革十项改革试点落实计划披露 诚通和国新确定为国资运营试点企业

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月25日 - 新华社周四援引中国国资委称，将开展国企改革“十项改革试点”，而且目前已有诚通集团和国新公司两家中央企业确定为国有资本运营公司试点企业。
报导称，这十项改革试点包括落实董事会职权试点、推行职业经理人制度试点、企业薪酬分配差异化改革试点、国有资本投资、运营公司试点、中央企业兼并重组试点、部分重要领域混合所有制改革试点、混合所有制企业员工持股试点等。
国资委副主任张喜武表示，后续将根据各项改革特点在央企及地方国企中选择试点企业，试点工作将待试点企业选定及相关条件成熟后陆续展开。
他介绍称，2016年深化国企改革将抓好“九项重点任务”：
--尽快完善“1+N”文件体系，基本完成国企改革顶层设计；
--深入推进“十项改革试点”，在国有企业改革重点难点问题上尽快形成突破；
--以管资本为主推进国资监管机构职能转变，建立国有资产出资人监管权力清单和责任清单；
--分类推进国有企业改革，对中央企业实行分类考核、分类监管；
--加大公司制股份制改革力度，在中央企业集团和子公司两个层面大力推行公司制；
--推进董事会建设，使绝大多数的中央企业建立起规范董事会，完善公司法人治理结构；
--推动中央企业重组调整，压缩管理层级和法人层级，优化国有企业结构布局；
--强化国有资产监督，加强和改进外派监事会工作，防止国有资产流失；
--在改革中同步推进国有企业党建工作。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)