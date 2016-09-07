中国央企间产业重组与合作将加快 中航等八家央企先行--报载

路透上海9月7日 - 据中国证券报周三报导，国资委主任肖亚庆表示，下一步要加快推进中央企业间产业重组合作整合，推动中央企业进一步优化资源配置，促进中央企业转型升级提质增效，增强国有经济整体功能和效率。

同日中航工业集团等八家央企签约合作，相关合作内容包括：中航工业和国机集团共同发展八万吨模锻压机项目；中航工业将房地产业务全部划转保利集团，中核建设和中国一重在高温气冷堆主设备制造领域合作，中国兵器工业、兵器装备、中国国新对北方公司进行股权重组。

肖亚庆还指出，各中央企业要不断探索新的合作方式，通过业务整合、资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、协议转让、战略联盟、联合开发等多种途径，推动中央企业合作共赢、协同发展。在接下来的四个月时间里，努力实现全年各项工作任务和经济效益恢复性增长目标。

“中央企业间产业重组合作整合是优化国有资本布局结构的必然要求，是瘦身健体提质增效的重要途径，是推进供给侧结构性改革的重大举措。”他表示。

他说，当前，中央企业大多仍分布在传统产业，战略性新兴产业比重较低。一些企业发展还主要依靠扩大规模、增加投入，从外延式扩张模式向内涵式增长模式转变的任务相当艰巨。一些行业产业集中度较低，资源配置效率不高，核心竞争能力不强，重复建设、恶性竞争、资源浪费、环境污染等问题还没有很好解决。同时，中央企业主业不突出、投资分散，同质化经营、“大而全”问题比较突出，国有资本涉足行业过宽、战线过长。

此外，中央企业所处行业既有部分行业产能严重过剩，又有一些行业供给不足，既有很多低端产品销售不畅、大量积压，又有不少中高端产品满足不了需求。比如，制造业高端设备的关键零部件仍然严重依赖进口，国产机器人仅占市场份额的30%，且集中于行业低端，航空材料大部分需要进口，航空航天器及其零部件年进口额约1,700亿元人民币。

据介绍，目前，中央企业牵头的国家及地方产业技术创新战略联盟159个，搭建各类双创平台247个，发起和参与设立的创新发展基金超过200支，募集资金总规模近6,000亿元。

近日，国资委推动设立了中国国有资本风险投资基金，即将设立中国国有企业结构调整基金。这两大基金的设立，将有利于推动中央企业积极参与新兴产业发展，有利于加快中央企业结构调整，进一步优化国有资本布局结构，推进中央企业加快产业升级。（完）