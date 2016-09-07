中国央企间产业重组与合作将加快 中航等八家央企先行--报载

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月7日 - 据中国证券报周三报导，国资委主任肖亚庆表示，下一步要加快推进中央企业间产业重组合作整合，推动中央企业进一步优化资源配置，促进中央企业转型升级提质增效，增强国有经济整体功能和效率。
同日中航工业集团等八家央企签约合作，相关合作内容包括：中航工业和国机集团共同发展八万吨模锻压机项目；中航工业将房地产业务全部划转保利集团，中核建设和中国一重在高温气冷堆主设备制造领域合作，中国兵器工业、兵器装备、中国国新对北方公司进行股权重组。
肖亚庆还指出，各中央企业要不断探索新的合作方式，通过业务整合、资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、协议转让、战略联盟、联合开发等多种途径，推动中央企业合作共赢、协同发展。在接下来的四个月时间里，努力实现全年各项工作任务和经济效益恢复性增长目标。
“中央企业间产业重组合作整合是优化国有资本布局结构的必然要求，是瘦身健体提质增效的重要途径，是推进供给侧结构性改革的重大举措。”他表示。
他说，当前，中央企业大多仍分布在传统产业，战略性新兴产业比重较低。一些企业发展还主要依靠扩大规模、增加投入，从外延式扩张模式向内涵式增长模式转变的任务相当艰巨。一些行业产业集中度较低，资源配置效率不高，核心竞争能力不强，重复建设、恶性竞争、资源浪费、环境污染等问题还没有很好解决。同时，中央企业主业不突出、投资分散，同质化经营、“大而全”问题比较突出，国有资本涉足行业过宽、战线过长。
此外，中央企业所处行业既有部分行业产能严重过剩，又有一些行业供给不足，既有很多低端产品销售不畅、大量积压，又有不少中高端产品满足不了需求。比如，制造业高端设备的关键零部件仍然严重依赖进口，国产机器人仅占市场份额的30%，且集中于行业低端，航空材料大部分需要进口，航空航天器及其零部件年进口额约1,700亿元人民币。
据介绍，目前，中央企业牵头的国家及地方产业技术创新战略联盟159个，搭建各类双创平台247个，发起和参与设立的创新发展基金超过200支，募集资金总规模近6,000亿元。
近日，国资委推动设立了中国国有资本风险投资基金，即将设立中国国有企业结构调整基金。这两大基金的设立，将有利于推动中央企业积极参与新兴产业发展，有利于加快中央企业结构调整，进一步优化国有资本布局结构，推进中央企业加快产业升级。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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