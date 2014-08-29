深化央企负责人薪酬制度改革 调整不合理收入--中央政治局

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透北京8月29日 - 中国中共中央政治局周五召开会议表示，要深化中央管理企业负责人薪酬制度改革，逐步规范企业收入分配秩序，对不合理的偏高、过高收入进行调整。
中国政府网刊登政治局会议新闻稿并称，要形成中央管理企业负责人与企业职工之间的合理工资收入分配关系，合理调节不同行业企业负责人之间的薪酬差距。
“逐步规范企业收入分配秩序，实现薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监督有效，对不合理的偏高、过高收入进行调整，”政治局会议表示。
同时，要健全中央管理企业负责人薪酬分配的激励和约束机制，强化中央管理企业负责人的责任。
会议要求，其它中央企业负责人、中央各部门所属企业和地方国企负责人薪酬制度改革，也应参照中央管理企业负责人薪酬改革方案积极稳妥推进。
此外，还要对中央企业负责人公务用车、办公用房、培训、业务招待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等设置上限标准，明确禁止性规定，进行严格规范；严禁企业按照职务为企业负责人个人设置定额的消费。
政治局会议并要求，各省市应结合本地实际，制定本地区国有企业负责人履职待遇、业务支出管理具体办法。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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