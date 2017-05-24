中国央企1-4月利润总额同比增长18.1% 资产负债水平持稳--国资委

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京5月24日 - 中国国资委周三称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。
国资委网站新闻稿称，1-4月央企累计实现净利润和归属于母公司所有者的净利润分别同比增长23.3%和23.5%，均超过利润总额增速。
1-4月，中央企业累计实现营业收入8万亿元，同比增加1.3万亿元，增长18.6%，已连续保持两位数快速增长，同时央企盈利结构不断优化。
“1-4月，中央企业经济运行稳中向好，收入效益快速增长，运行质量明显改善，102家企业中盈利企业达98家，占企业数的96.1%。”新闻稿称。
同时，石油石化、冶金和矿业企业得益于总体经济态势稳步回升，收入同比大幅增长；通信、交通运输、现代服务业保持良好发展势头，收入同比分别增长2.5%、14%、17.1%。
新闻稿并称，1-4月，电煤油运等重点基础行业稳产稳销。央企售电量同比增长7%，发电量同比增长7.7%；原煤产量同比增长9.4%；成品油产量同比增长1.2%；航空企业运输周转总量同比增长9.3%，水运企业运输总周转量同比增长6.1%。
此外，2017年4月末，中央企业平均资产负债率66.5%，比年初下降0.2个百分点。剔除所属金融子企业，中央企业实体经济平均资产负债率62.8%，近年企业资产负债水平总体保持平稳。（完）
浏览详情，点击国资委网站 here
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。