1-3月中国国有企业利润同比下降8% 降幅明显放缓--财政部

路透北京4月23日 - 中国财政部周四公布，受中石油等三大石油公司合计利润由亏转盈和交通、电力等行业利润明显增加等因素影响，全国国有企业利润同比降幅明显放缓，2015年1-3月国有企业利润同比下降8%，明显低于1-2月的下降21.5%。