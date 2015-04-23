1-3月中国国有企业利润同比下降8% 降幅明显放缓--财政部

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京4月23日 - 中国财政部周四公布，受中石油等三大石油公司合计利润由亏转盈和交通、电力等行业利润明显增加等因素影响，全国国有企业利润同比降幅明显放缓，2015年1-3月国有企业利润同比下降8%，明显低于1-2月的下降21.5%。
财政部网站新闻稿称，一季度钢铁、有色、煤炭和石化四个行业亏损，如剔除上述四个行业，国有企业营业总收入同比下降2.6%，实现利润与上年同期持平，应交税金同比增长0.9%。
数据并显示，1-3月国有企业利润总额4,997.3亿元人民币。中央企业利润同比下降9.9%，地方国有企业利润同比下降0.4%。
1-3月国有企业营业总收入103,155.5亿元，同比下降6%。中央企业同比下降7%，地方国有企业同比下降4.2%。
主要行业盈利方面，1-3月，电子、施工房地产、电力、轻工等行业实现利润同比增幅较大；石油、建材、化工和机械等行业实现利润同比降幅较大；钢铁、有色、煤炭、石化等行业亏损。（完）
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(发稿 吴晓龙；审校 沈燕/曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。