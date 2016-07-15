中国央企上半年利润同比仍降但二季度环比回升 力争全年实现增长

路透上海7月15日 - 据中国国务院国有资产监督管理委员会数据，随着增收节支各项措施逐步落地，央企二季度效益水平较上季明显回升，6月为上半年最好水平，但上半年利润同比仍小幅下降。国资委要求央企下半年打好提质增效攻坚战，努力完成全年效益实现恢复性增长的目标。

国资委新闻稿称，上半年实现利润总额6,234.7亿元人民币，同比下降3%，其中二季度实现利润总额3,702.2亿元，月度利润平均为1,234.1亿元，比一季度月均利润增加389.9亿元。6月份中央企业当月实现利润1,419亿元。16家央企上半年效益增幅超过30%。

新闻稿指出，下半年国资委将继续推动央企产业结构调整和产品转型升级，努力保持市场份额和营业收入稳定增长；加大成本费用管控力度；狠抓重点行业成本压降，继续深入推进电信企业销售费用压降、航空企业提直降代和航材共享、石油石化企业跨区域物流合作等专项工作；提高资金使用效率，降低经营成本等。

从今年开始，计划用五年时间压减央企钢铁、煤炭现有产能的15%左右，其中，今年中央企业要压减钢铁产能719万吨，压减煤炭产能3,182万吨，使专业钢铁、煤炭企业做强做优做大，电煤一体化企业资源优化配置，其他涉钢、涉煤企业原则上退出钢铁、煤炭行业。

下半年，国资委还将积极开展改组组建国有资本投资运营公司试点工作，抓紧做好“国有资本风险投资基金”和“国有企业结构调整基金”的设立工作，优化调整国有资本结构，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域集中。同时加大央企集团层面的兼并重组，提升国有资本整体功能和运行效率，打造一批具有较强竞争力的跨国公司。

国资委已选择诚通集团、中国国新开展国有资本运营公司试点，选择神华集团、宝钢、武钢、中国五矿、招商局集团、中交集团、保利集团等七家企业开展国有资本投资公司试点。

另外，国资委将指导央企进一步完善风险识别、防范和应对机制，优化资本结构，加强负债规模和资产负债率双管控，切实做好债券兑付风险应对工作，特别是关注资金流动性不足的困难企业，完善应急预案；优化外币资产债务期限和结构，合理利用套期保值工具，减少金融市场波动影响；加强大宗商品贸易、金融衍生业务等高风险业务的管控。

6月末央企平均资产负债率66.2%，比上年末下降0.5个百分点，56家企业资产负债率比上年末下降，且个别中央企业下属子企业发生了债券偿还风险。为加强风险防范工作，近期国资委组织对央企发行的各类债券进行全面摸底和风险排查，总体平稳、风险可控。

截至3月末，央企发行债券余额4.05万亿元，自2014年以来共有四家中央企业所属子企业曾发生过债券违约或超期兑付，占中央企业整体发行债券规模的0.2%。（完）