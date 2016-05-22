推进央企重组 加快僵尸企业重组整合和市场出清--中国国资委副主任

路透上海5月21日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会副主任张喜武表示，今年在原来的基础上还要进一步推进中央企业重组工作，成熟一户推进一户；并加快僵尸企业的重组整合和市场出清，初步考虑用三年时间完成处置345户僵尸企业任务，煤炭和钢铁的产量也将用两年时间压缩产能10%。

中国证券报周六引述张喜武在国务院政策例行吹风会上的讲话称，中央企业深化改革“瘦身健体”，力争在三年之内使中央企业的布局结构明显优化，主业核心竞争力明显增强，多数的企业管理层级由目前的5-9层压缩到3-4层以下，法人单位减少20%左右，钢铁、煤炭、有色金属及重型装备制造等亏损企业减亏为盈。

他并谈到，重点从五个方面“瘦身健体”，一是要加大供给侧结构性改革力度，优化国有资本布局结构。二是压缩管理层级，精简机构人员。三是整合集中资源，做强做优主业。四是以创新促“健体”，发展新经济。五是推进降本增效，提高运营效率。

张喜武指出，瘦低效之身，瞄准提高国有资本运营效率和企业经营效率这个目标，要加快处置非企业主业的低效、无效的资产力度。瘦累赘之身，减少企业亏损点，根治企业出血源，开展困难企业和亏损企业的专项治理，加快“僵尸企业”的重组整合和市场出清。

他表示，今年在原来的基础上还要进一步推进中央企业重组工作，要把握四个方面原则：一是从方向看，要坚持服务于国家的战略，更好地发挥中央企业服务国家战略的重要作用。二是从布局看，要立足于国有经济布局的结构调整大局，坚决落实国家产业政策和重点产业布局调整的总体思路。

三是从效果看，要有利于优化资源配置，促进中央企业转型升级提质增效。四是从方式看，以企业为主，按照市场化方式规范，充分尊重企业的意愿。

“不管是重组还是纵向、横向业务板块的新建，不会出现新的垄断。”张喜武谈到，在重组过程审查批准的过程中都是严格按照中国反垄断法等有关法律规定来认真执行，包括有些企业在国外发展的有些项目，也是严格遵守属地国有关垄断方面的审查和监督。

中国国务院常务会议周三召开，部署推动中央企业“瘦身健体”提质增效，抓紧淘汰钢铁煤炭等行业落后产能；今明两年将压减央企10%左右钢铁和煤炭现有产能。（完）