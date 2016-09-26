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中国财经 | 2016年 9月 26日 星期一 15:34 BJT

中国国有企业结构调整基金成立 总规模3,500亿元

路透北京9月26日 - 中国新华社官方微博新华视点周一援引国资委消息，由诚通控股集团有限公司牵头的中国国有企业结构调整基金成立，总规模3,500亿元人民币，基金首期募资1,310亿元。

该基金由包括诚通集团、中国邮储等在内的十家国企共同发起，是目前国内规模最大的私募股权投资基金，基金将服务于供给侧结构性改革，支持重点行业国有企业实施行业整合和专业化重组等。

路透此前援引诚通公司超短期融资券招募书称，该基金中，中国诚通和其他央企出资占比60-75%，社会资本出资占比为25-40%。

另一个国有资本运营公司--中国国有资本风险投资基金已于上月成立，基金总规模约2,000亿元，首期规模1,000亿元。基金将按市场化、专业化原则运作，在回报良好的前提下，主要投资于企业技术创新、产业升级项目。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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