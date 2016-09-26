中国国有企业结构调整基金成立 总规模3,500亿元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月26日 - 中国新华社官方微博新华视点周一援引国资委消息，由诚通控股集团有限公司牵头的中国国有企业结构调整基金成立，总规模3,500亿元人民币，基金首期募资1,310亿元。
该基金由包括诚通集团、中国邮储等在内的十家国企共同发起，是目前国内规模最大的私募股权投资基金，基金将服务于供给侧结构性改革，支持重点行业国有企业实施行业整合和专业化重组等。
路透此前援引诚通公司超短期融资券招募书称，该基金中，中国诚通和其他央企出资占比60-75%，社会资本出资占比为25-40%。
另一个国有资本运营公司--中国国有资本风险投资基金已于上月成立，基金总规模约2,000亿元，首期规模1,000亿元。基金将按市场化、专业化原则运作，在回报良好的前提下，主要投资于企业技术创新、产业升级项目。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。