诚通集团等今设立3,500亿元基金 重点投资于央企转型（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透北京9月26日 - 中国正在推进的供给侧改革新添资本生力军。据新华社周一报导，预计总规模为3,500亿元人民币的中国国有企业结构调整基金今成立，该基金将重点投资于中央企业产业结构调整，包括企业提质增效、转型升级、科技创新、国际化经营和不良资产重组等项目。
据报导，国有企业结构调整基金首期募集资金1,310亿元，是目前国内规模最大的私募股权投资基金。受国资委委托，基金由中央企业国有资本运营公司试点企业中国诚通牵头，携手中国邮储银行、招商局集团、中国兵器工业集团、中国石化、神华集团、中国移动、中国中车、中国交通建设集团和北京金融街投资（集团）等共十家机构发起。
国资委主任肖亚庆在基金成立会上表示，国资委设立国有企业结构调整基金，将充分发挥国有资本杠杆放大作用和多种所有制资本相互促进作用，更好地发挥国有资本在结构调整中的引导作用，最大限度地提高资源配置效率和国有资本使用效益，更好地发挥央企在落实供给侧结构性改革中的引领和带动作用。
报导指出，基金采用股份有限公司的组织形式，设股东大会、董事会和监事会，审议和决定基金的重大事项，并对基金的经营进行监督。国务院国资委成立基金协调领导小组，指导基金开展工作，基金的募集、投资、投后管理及退出将委托诚通基金管理公司负责，实施专业化的管理。
报导称，服务供给侧结构性改革，支持重点行业国有企业实施行业整合和专业化重组，促进国有企业转型升级、提质增效、做强做优做大是中国国有企业结构调整基金的主要任务。成立当日，该基金分别与招商局集团、中交集团等中央企业就产业投资项目签署了《战略合作协议》。
诚通公司超短期融资券招募书称，该基金中，中国诚通和其他央企出资占比60-75%，社会资本出资占比为25-40%。
另一个国有资本运营公司--中国国有资本风险投资基金已于上月成立，基金总规模约2,000亿元，首期规模1,000亿元。基金将按市场化、专业化原则运作，在回报良好的前提下，主要投资于企业技术创新、产业升级项目。（完）
(发稿 宿泱韫／林琦; 审校 林高丽)
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