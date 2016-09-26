诚通集团等今设立3,500亿元基金 重点投资于央企转型（更新版）

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路透北京9月26日 - 中国正在推进的供给侧改革新添资本生力军。据新华社周一报导，预计总规模为3,500亿元人民币的中国国有企业结构调整基金今成立，该基金将重点投资于中央企业产业结构调整，包括企业提质增效、转型升级、科技创新、国际化经营和不良资产重组等项目。

据报导，国有企业结构调整基金首期募集资金1,310亿元，是目前国内规模最大的私募股权投资基金。受国资委委托，基金由中央企业国有资本运营公司试点企业中国诚通牵头，携手中国邮储银行、招商局集团、中国兵器工业集团、中国石化、神华集团、中国移动、中国中车、中国交通建设集团和北京金融街投资（集团）等共十家机构发起。

国资委主任肖亚庆在基金成立会上表示，国资委设立国有企业结构调整基金，将充分发挥国有资本杠杆放大作用和多种所有制资本相互促进作用，更好地发挥国有资本在结构调整中的引导作用，最大限度地提高资源配置效率和国有资本使用效益，更好地发挥央企在落实供给侧结构性改革中的引领和带动作用。

报导指出，基金采用股份有限公司的组织形式，设股东大会、董事会和监事会，审议和决定基金的重大事项，并对基金的经营进行监督。国务院国资委成立基金协调领导小组，指导基金开展工作，基金的募集、投资、投后管理及退出将委托诚通基金管理公司负责，实施专业化的管理。

报导称，服务供给侧结构性改革，支持重点行业国有企业实施行业整合和专业化重组，促进国有企业转型升级、提质增效、做强做优做大是中国国有企业结构调整基金的主要任务。成立当日，该基金分别与招商局集团、中交集团等中央企业就产业投资项目签署了《战略合作协议》。

诚通公司超短期融资券招募书称，该基金中，中国诚通和其他央企出资占比60-75%，社会资本出资占比为25-40%。

另一个国有资本运营公司--中国国有资本风险投资基金已于上月成立，基金总规模约2,000亿元，首期规模1,000亿元。基金将按市场化、专业化原则运作，在回报良好的前提下，主要投资于企业技术创新、产业升级项目。（完）