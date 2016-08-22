中国建材和中国中材集团经国务院批准实施重组--国资委

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月22日 - 中国国资委周一表示，经报国务院批准，中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团公司实施重组。
国资委副秘书长彭华岗稍早称，国企集团层面重组步伐不断加快，五组10家中央企业重组工作正积极推进，还有几组工作正在酝酿，中央企业户数年内有望整合到100家之内。
彭华岗表示，中央企业兼并重组试点，选择中国建材和中材集团、中远集团和中国海运、中电投集团和国家核电等三对重组企业开展了试点。
今年上半年，各地共启动国企国资改革试点147项，已有50项试点取得了阶段性成果。目前已相继制定出台了14个专项改革意见或方案，还有8个正在履行相关程序，1+N政策体系基本建立。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。