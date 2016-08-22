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中国财经 | 2016年 8月 22日 星期一 16:00 BJT

中国建材和中国中材集团经国务院批准实施重组--国资委

路透北京8月22日 - 中国国资委周一表示，经报国务院批准，中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团公司实施重组。

国资委副秘书长彭华岗稍早称，国企集团层面重组步伐不断加快，五组10家中央企业重组工作正积极推进，还有几组工作正在酝酿，中央企业户数年内有望整合到100家之内。

彭华岗表示，中央企业兼并重组试点，选择中国建材和中材集团、中远集团和中国海运、中电投集团和国家核电等三对重组企业开展了试点。

今年上半年，各地共启动国企国资改革试点147项，已有50项试点取得了阶段性成果。目前已相继制定出台了14个专项改革意见或方案，还有8个正在履行相关程序，1+N政策体系基本建立。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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