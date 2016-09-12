中国国企1-7月利润同比续减 但营收为自去年来首现正增长--财政部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月12日 - 中国财政部周一公布数据显示，1-7月全国国有及国有控股企业营业收入自去年以来首次实现增长，利润同比继续下降，但降幅较上月收窄2个百分点；煤炭行业利润增幅较大，钢铁、有色继续亏损。
财政部网站刊登的新闻稿称，1-7月国有企业利润总额13,128亿元，同比下降6.5%，上月为下降8.5%。其中，中央和地方国有企业利润同比分别下降9%和0.3%。
期内，国有企业营业总收入248,835.5亿元，同比增长0.2%。其中，中央和地方国有企业同比分别为下降0.9%和增长1.8%。
行业方面，1-7月，煤炭、交通、施工房地产和医药等行业实现利润同比增幅较大；石油、石化和烟草等行业实现利润同比降幅较大；钢铁和有色等行业亏损。
1-7月，国有企业营业总成本242,046.1亿元，同比下降2.3%，其中财务费用同比下降0.8%；应交税金21,134.4亿元，同比下降2%。
截至7月末，国有企业资产总额126.5万亿元，同比增长15.2%；负债总额83.7万亿元，同比增长17.6%；所有者权益合计42.8万亿元，同比增长10.7%。（完）
参见详情，请点击财政部网站here
(发稿 马蓉; 审校 乔艳红)
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