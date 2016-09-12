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中国财经 | 2016年 9月 12日 星期一 19:02 BJT

中国国企1-7月利润同比续减 但营收为自去年来首现正增长--财政部

路透北京9月12日 - 中国财政部周一公布数据显示，1-7月全国国有及国有控股企业营业收入自去年以来首次实现增长，利润同比继续下降，但降幅较上月收窄2个百分点；煤炭行业利润增幅较大，钢铁、有色继续亏损。

财政部网站刊登的新闻稿称，1-7月国有企业利润总额13,128亿元，同比下降6.5%，上月为下降8.5%。其中，中央和地方国有企业利润同比分别下降9%和0.3%。

期内，国有企业营业总收入248,835.5亿元，同比增长0.2%。其中，中央和地方国有企业同比分别为下降0.9%和增长1.8%。

行业方面，1-7月，煤炭、交通、施工房地产和医药等行业实现利润同比增幅较大；石油、石化和烟草等行业实现利润同比降幅较大；钢铁和有色等行业亏损。

1-7月，国有企业营业总成本242,046.1亿元，同比下降2.3%，其中财务费用同比下降0.8%；应交税金21,134.4亿元，同比下降2%。

截至7月末，国有企业资产总额126.5万亿元，同比增长15.2%；负债总额83.7万亿元，同比增长17.6%；所有者权益合计42.8万亿元，同比增长10.7%。（完）

参见详情，请点击财政部网站here

(发稿 马蓉; 审校 乔艳红)

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